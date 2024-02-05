Довбик знову вирушив до лікарні — є новини про здоров'я форварда

Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик пройде поглиблене медичне обстеження. Лікарі поки що не дають прогнози щодо повернення футболіста на поле.

У травмованому коліні Довбика виявили рідину, повідомляє "ТаТоТаке".

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Артем Довбик не зміг вийти на поле у матчі чемпіонату Іспанії, в якому його "Жирона" зіграла внічию з "Реалом Сосьєдадом" (0:0). Іспанські журналісти написали про те, що українець міг травмувати меніск. Це означало б, що Довбик був би змушений пропустити залишок сезону і навіть Євро-2024.

Артем Довбик пожартував у соцмережі. Скриншот instagram.com/tema_dovbyk/

Що трапилося з Довбиком

Пізніше виявилося, що травма українця не така серйозна, як припустили представники спортивної преси. Проте Артем Довбик все одно не допоможе "Жироні" у кількох матчах. Найближчим часом він пройде поглиблене медичне обстеження.

У коліні Довбика було виявлено рідину, яка завдає форварду дискомфорту на тренуваннях. Коліно гравця буде протестовано. Якщо лікарі не виявлять розриву зв'язок, рідина просто відкачають, і футболіст поступово повернеться до тренувань за кілька днів.

У найближчому матчі "Жирона" зіграє на виїзді із мадридським "Реалом". Крім Артема Довбика, каталонській команді не допоможе головний тренер Мічел Санчес, якого вилучили з поля під час гри з "Реалом Сосьєдадом".

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