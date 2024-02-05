Довбик снова отправился в больницу — есть новости о здоровье форварда

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик пройдет углубленное медицинское обследование. Врачи пока не дают прогнозы относительно возвращения футболиста на поле.

В травмированном колене Довбика обнаружили жидкость, сообщает "ТаТоТаке".

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Артем Довбик не смог выйти на поле в матче чемпионата Испании, в котором его "Жирона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедадом" (0:0). Испанские журналисты написали о том, что украинец мог травмировать мениск. Это бы означало, что Довбик был бы вынужден пропустить остаток сезона и даже Евро-2024.

Артем Довбик пошутил в соцсети. Скриншот instagram.com/tema_dovbyk/

Что случилось с Довбиком

Позже оказалось, что травма украинца не настолько серьезна, как предположили представители спортивной прессы. Однако Артем Довбик все равно не поможет "Жироне" в нескольких матчах. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.

В колене Довбика была обнаружена жидкость, которая доставляет форварду дискомфорт на тренировках. Колено игрока будет протестировано. В случае, если врачи не обнаружат разрыва связок, жидкость просто откачают, и футболист постепенно вернется к тренировкам через несколько дней.

В ближайшем матче "Жирона" сыграет на выезде с мадридским "Реалом". Помимо Артема Довбика, каталонской команде не поможет главный тренер Мичел Санчес, которого удалили с поля во время игры с "Реалом Сосьедадом".

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