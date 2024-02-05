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Довбик снова отправился в больницу — есть новости о здоровье форварда

5 февраля 2024 13:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик снова отправился в больницу — есть новости о здоровье форварда
Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик пройдет углубленное медицинское обследование. Врачи пока не дают прогнозы относительно возвращения футболиста на поле. 

В травмированном колене Довбика обнаружили жидкость, сообщает "ТаТоТаке". 

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Артем Довбик не смог выйти на поле в матче чемпионата Испании, в котором его "Жирона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедадом" (0:0). Испанские журналисты написали о том, что украинец мог травмировать мениск. Это бы означало, что Довбик был бы вынужден пропустить остаток сезона и даже Евро-2024. 

Артем Довбик
Артем Довбик пошутил в соцсети. Скриншот instagram.com/tema_dovbyk/

Что случилось с Довбиком

Позже оказалось, что травма украинца не настолько серьезна, как предположили представители спортивной прессы. Однако Артем Довбик все равно не поможет "Жироне" в нескольких матчах. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование. 

В колене Довбика была обнаружена жидкость, которая доставляет форварду дискомфорт на тренировках. Колено игрока будет протестировано. В случае, если врачи не обнаружат разрыва связок, жидкость просто откачают, и футболист постепенно вернется к тренировкам через несколько дней. 

В ближайшем матче "Жирона" сыграет на выезде с мадридским "Реалом". Помимо Артема Довбика, каталонской команде не поможет главный тренер Мичел Санчес, которого удалили с поля во время игры с "Реалом Сосьедадом". 

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спорт
футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона

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