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У Жироні конкурент Довбика розповів, чи зіграє українець у головному матчі сезону

8 лютого 2024 08:36
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Агабекян Карен
редактор
У Жироні конкурент Довбика розповів, чи зіграє українець у головному матчі сезону
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона" зараз готується до матчу проти мадридського "Реала" у 24 турі Ла-Ліги. Невідомо, чи зіграє раніше травмований український форвард Артем Довбик.

Ситуацію спробував роз'яснити головний конкурент українця та легенда клубу Крістіан Стуані. Слова футболіста навів портал AS.

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За словами Стуані, Довбик хоче зіграти з "Реалом" і тому активно працює над тим, щоб вийти на поле проти мадридців.

"Не бувши лікарем, я не маю можливості передбачити, чи зможе він вийти на поле, чи ні. Він докладе всіх зусиль для цього.

Сподіваємося, що це станеться, і прагнемо цього, щоб ми могли використовувати всі доступні ресурси та зміцнити нашу команду", — зазначив Стуані.

Можливість участі Довбика у матчі з "Реалом" — це сама по собі позитивна новина, оскільки спочатку були підозри, що гравець може не зіграти до кінця сезону.

"Жирона" на поточний момент у турнірній таблиці Ла-Ліги посідає друге місце, поступаючись "Реалу" лише двома очками.

Артем цього сезону зіграв за "Жирону" у 24 матчах, забивши в них 14 м'ячів і віддавши 7 асистів. Довбик є найкращим бомбардиром "Жирони" і одним із трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

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футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Жирона
українські легіонери (футбол)

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