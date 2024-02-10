Лунин против Довбика и Цыганкова — анонс матча Реала с Жироной

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: REUTERS/Albert Gea

В чемпионате Испании 10 февраля состоится не просто центральный матч тура, но и второй половины сезона. Мадридский "Реал" принимает "Жирону".

В матче 23 тура могут сыграть все присутствующие в Ла Лиге украинцы — Андрей Лунин, Артем Довбик и Виктор Цыганков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Положение команд

В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует "Реал", который лишь на два очка опережает "Жирону". Отставание каталонцев могло быть больше, но мадридцы потеряли очки в дерби с "Атлетико" (1:1).

В первом круге "Жирона" дома проиграла "Реалу" со счетом 0:3, но с тех пор больше не проигрывала в Ла Лиге.

При этом обе команды выглядят уставшими, из-за чего победы даются им тяжелее чем обычно.

Новости в составах команд

В "Реале" наконец сделали Андрея Лунина основным вратарем на время отсутствия Тибо Куртуа. Вероятно, в предстоящем матче не стоит ждать Кепы Аррисабалаги в стартовом составе.

В числе травмированных игроков "сливочных" Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Давид Алаба.

У "Жироны" под угрозой перед матчем был украинец Артем Довбик, но за несколько дней до игры он начал тренироваться в общей группе. Вероятно, что украинец еще не готов на весь матч и появится на поле во втором тайме.

Артем Довбик и Виктор Цыганков отправились на матч с "Реалом". Фото: "Жирона"

Из-за дисквалификации "Жироне" не помогут Дейли Блинд и опорный полузащитник Эррера. Продолжает восстанавливаться после травмы Давид Лопес. Все озвученные футболисты являются основными для каталонцев.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет сервис MEGOGO.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

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