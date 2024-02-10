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Лунин против Довбика и Цыганкова — анонс матча Реала с Жироной

10 февраля 2024 10:22
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Агабекян Карен
редактор
Лунин против Довбика и Цыганкова — анонс матча Реала с Жироной
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Испании 10 февраля состоится не просто центральный матч тура, но и второй половины сезона. Мадридский "Реал" принимает "Жирону".

В матче 23 тура могут сыграть все присутствующие в Ла Лиге украинцы — Андрей Лунин, Артем Довбик и Виктор Цыганков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Положение команд

В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует "Реал", который лишь на два очка опережает "Жирону". Отставание каталонцев могло быть больше, но мадридцы потеряли очки в дерби с "Атлетико" (1:1).

В первом круге "Жирона" дома проиграла "Реалу" со счетом 0:3, но с тех пор больше не проигрывала в Ла Лиге.

При этом обе команды выглядят уставшими, из-за чего победы даются им тяжелее чем обычно.

Новости в составах команд

В "Реале" наконец сделали Андрея Лунина основным вратарем на время отсутствия Тибо Куртуа. Вероятно, в предстоящем матче не стоит ждать Кепы Аррисабалаги в стартовом составе.

В числе травмированных игроков "сливочных" Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Давид Алаба.

У "Жироны" под угрозой перед матчем был украинец Артем Довбик, но за несколько дней до игры он начал тренироваться в общей группе. Вероятно, что украинец еще не готов на весь матч и появится на поле во втором тайме.

Артем Довбик и Виктор Цыганков
Артем Довбик и Виктор Цыганков отправились на матч с "Реалом". Фото: "Жирона"

Из-за дисквалификации "Жироне" не помогут Дейли Блинд и опорный полузащитник Эррера. Продолжает восстанавливаться после травмы Давид Лопес. Все озвученные футболисты являются основными для каталонцев.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет сервис MEGOGO.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Ворруженные силы Украины показали как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Жирона

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