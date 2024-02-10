Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин с Реалом унизили Жирону с Довбиком и Цыганковым arrow

Лунин с Реалом унизили Жирону с Довбиком и Цыганковым

10 февраля 2024 21:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин с Реалом унизили Жирону с Довбиком и Цыганковым
Игроки мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал "Жирону". С первых минут сыграли украинцы Андрей Лунин, Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Матч завершился победой "Реала" со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Унижение "Жироны"

Как и в первом круге "Реал" весь матч отыграл очень строго в защите и активно в атаке. Если приходилось защищаться, то мадридцы выстраивали такие редуты, что "Жирона" ничего не могла сделать. Довбик, Цыганков и Савио были закрыты на поле. За всю игру центрфорвард каталонцев получил всего несколько передач.

При этом у "Реала" сначала Винисиус Жуниор нанес красивый дальний удар и сделал счет 1:0. Через полчаса бразилец отдал голевую передачу на Джуда Беллингема и тот обыграл вратаря и пробил в пустые ворота — 2:0.

В начале второго тайма "Реал" забил третий мяч. Гассанига отбил мяч после удара Винисиуса прямо на Беллингема и тот не промахнулся.

На 61-й минуте Винисиус заставил Яна Коуту совершить потерю и мяч подобрал Родриго. Бразилец дотянул "круглого" к штрафной и пробил в дальний угол ворот — 4:0.

В концовке матча Хоселу с пенальти пробил в левую штангу ворот.

Довбик и Цыганков в этом матче ничем не запомнились и их заменили на 71-й минуте. У Лунина в матче почти не было работы.

Победа позволила "Реалу" опередить "Жирону" в турнирной таблице на пять очков.

"Реал" — "Жирона" — 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 36, 54, Родриго, 61

"Реал": Лунин, Карвахаль, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 77), Кроос (Модрич, 70), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Браим Диас, 57), Васкес, Винисиус Жуниор (Гюлер, 77), Родриго (Хоселу, 70).

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 70), Порту (Торре, 46), Цыганков (Фернандес, 70), Савио, Довбик (Стуани, 70).

Предупреждения: Хуанпе, 21, Ян Коуто, 68, Менди, 76.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Жирона
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме