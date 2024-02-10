Лунин с Реалом унизили Жирону с Довбиком и Цыганковым

Игроки мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В рамках 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал "Жирону". С первых минут сыграли украинцы Андрей Лунин, Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Матч завершился победой "Реала" со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Унижение "Жироны"

Как и в первом круге "Реал" весь матч отыграл очень строго в защите и активно в атаке. Если приходилось защищаться, то мадридцы выстраивали такие редуты, что "Жирона" ничего не могла сделать. Довбик, Цыганков и Савио были закрыты на поле. За всю игру центрфорвард каталонцев получил всего несколько передач.

При этом у "Реала" сначала Винисиус Жуниор нанес красивый дальний удар и сделал счет 1:0. Через полчаса бразилец отдал голевую передачу на Джуда Беллингема и тот обыграл вратаря и пробил в пустые ворота — 2:0.

В начале второго тайма "Реал" забил третий мяч. Гассанига отбил мяч после удара Винисиуса прямо на Беллингема и тот не промахнулся.

На 61-й минуте Винисиус заставил Яна Коуту совершить потерю и мяч подобрал Родриго. Бразилец дотянул "круглого" к штрафной и пробил в дальний угол ворот — 4:0.

В концовке матча Хоселу с пенальти пробил в левую штангу ворот.

Довбик и Цыганков в этом матче ничем не запомнились и их заменили на 71-й минуте. У Лунина в матче почти не было работы.

Победа позволила "Реалу" опередить "Жирону" в турнирной таблице на пять очков.

"Реал" — "Жирона" — 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 36, 54, Родриго, 61

"Реал": Лунин, Карвахаль, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 77), Кроос (Модрич, 70), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Браим Диас, 57), Васкес, Винисиус Жуниор (Гюлер, 77), Родриго (Хоселу, 70).

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 70), Порту (Торре, 46), Цыганков (Фернандес, 70), Савио, Довбик (Стуани, 70).

Предупреждения: Хуанпе, 21, Ян Коуто, 68, Менди, 76.

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