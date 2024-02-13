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Барселона может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран

13 февраля 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран
Хави во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" поставило ультиматум тренерскому штабу команды. Хави Эрнандес может потерять работу не в конце сезона, а уже в ближайшее время. 

В клубе уже выбрали кандидата на пост наставника команды, сообщает Bild

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В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла дома вничью (3:3) со скромной "Гранадой". После финального свистка разочарованный игрой президенты "сине-гранатовых" Жоан Лапорта поговорил с главным тренером команды "на повышенных тонах". Он поставил наставнику важное условие для сохранения работы. 

Недавно Хави объявил о том, что в конце нынешнего сезона уйдет из клуба. Однако его увольнение может произойти гораздо быстрее. В среду, 21 февраля, "Барселона" сыграет с "Наполи" в Италии в рамках 1/8 Лиги чемпионов. В случае поражения каталонцев этот поединок может стать последним для Хави. 

Ральф Рангник
Ральф Рангник отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Новый тренер "Барселоны" 

В каталонском клубе опровергли слухи об интересе к испанцу Мичелу и немцу Юргену Клоппу. Согласно информации журналистов, "Барселону" может возглавить другой немецкий наставник. 

Речь идет о бывшем главном тренере "Манчестер Юнайтед" и целого ряда немецких команд Ральфе Рангнике, который в настоящее время возглавляет сборную Австрии. Представители "Барселоны" ведут переговоры с 65-летним специалистом. Позиция самого Рангника пока не известна. 

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой. 

В "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей. 

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды. 

Девушка "динамовца" Волошина опозорилась на весь Киев из-за ночных гонок. 

спорт
футбол
Барселона
Хави Эрнандес
тренер

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