Барселона может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран

Хави во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Albert Gea

Руководство каталонской "Барселоны" поставило ультиматум тренерскому штабу команды. Хави Эрнандес может потерять работу не в конце сезона, а уже в ближайшее время.

В клубе уже выбрали кандидата на пост наставника команды, сообщает Bild.

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В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла дома вничью (3:3) со скромной "Гранадой". После финального свистка разочарованный игрой президенты "сине-гранатовых" Жоан Лапорта поговорил с главным тренером команды "на повышенных тонах". Он поставил наставнику важное условие для сохранения работы.

Недавно Хави объявил о том, что в конце нынешнего сезона уйдет из клуба. Однако его увольнение может произойти гораздо быстрее. В среду, 21 февраля, "Барселона" сыграет с "Наполи" в Италии в рамках 1/8 Лиги чемпионов. В случае поражения каталонцев этот поединок может стать последним для Хави.

Ральф Рангник отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Новый тренер "Барселоны"

В каталонском клубе опровергли слухи об интересе к испанцу Мичелу и немцу Юргену Клоппу. Согласно информации журналистов, "Барселону" может возглавить другой немецкий наставник.

Речь идет о бывшем главном тренере "Манчестер Юнайтед" и целого ряда немецких команд Ральфе Рангнике, который в настоящее время возглавляет сборную Австрии. Представители "Барселоны" ведут переговоры с 65-летним специалистом. Позиция самого Рангника пока не известна.

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