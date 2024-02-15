Миколенко піде з Евертона — гравцем цікавляться в Англії та Німеччині
Англійський "Евертон" планує розлучитися як мінімум із двома футболістами основного складу. "Іриски" готують трансфер українця Віталія Миколенка.
У послугах молодого захисника зацікавлені декілька відомих команд, повідомляє Daily Star.
Віталій Миколенко провів у англійській Прем'єр-лізі вже два роки. За цей час 24-річний захисник пройшов шлях від невпевненого дебютанта до одного з найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Ним уже цікавляться клуби як з Англії, так і з інших європейських ліг.
Чому "Евертон" може продати Миколенка
Команда Шона Дайча є середняком АПЛ, який веде напружену боротьбу право зберегти прописку в елітному дивізіоні. Шанси "Евертона" утриматися у Прем'єр-лізі знизилися після того, як команду покарали за порушення правил фінансового fair-play. За підсумками 24 матчів "іриски" набрали 19 очок і опинилися на 18-му місці у турнірній таблиці.
У разі вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" буде змушений продати частину футболістів основного складу. Амаду Онана може стати футболістом каталонської "Барселони", а на Віталія Миколенка чекає дортмундська "Боруссія". Також у послугах українця зацікавлені англійські "Брайтон" та "Вулвергемптон". При цьому "Евертон" хоче отримати за Миколенка щонайменше 25 млн євро.
У наступному турі команда Шона Дайча прийме "Крістал Пелас". Матч пройде у понеділок, 19 лютого. Віталій Миколенко вже забив два голи цього сезону.
Нагадаємо, каталонська "Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.
Мюнхенська "Баварія" несподівано програла у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.
За Георгія Судакова клуб із Туреччини запропонував "Шахтарю" "смішні" гроші.
Читайте Новини.LIVE!