Миколенко піде з Евертона — гравцем цікавляться в Англії та Німеччині

Миколенко обігрує Голанна. Фото: REUTERS/Carl Recine

Англійський "Евертон" планує розлучитися як мінімум із двома футболістами основного складу. "Іриски" готують трансфер українця Віталія Миколенка.

У послугах молодого захисника зацікавлені декілька відомих команд, повідомляє Daily Star.

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Віталій Миколенко провів у англійській Прем'єр-лізі вже два роки. За цей час 24-річний захисник пройшов шлях від невпевненого дебютанта до одного з найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Ним уже цікавляться клуби як з Англії, так і з інших європейських ліг.

Віталій Миколенко у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Чому "Евертон" може продати Миколенка

Команда Шона Дайча є середняком АПЛ, який веде напружену боротьбу право зберегти прописку в елітному дивізіоні. Шанси "Евертона" утриматися у Прем'єр-лізі знизилися після того, як команду покарали за порушення правил фінансового fair-play. За підсумками 24 матчів "іриски" набрали 19 очок і опинилися на 18-му місці у турнірній таблиці.

У разі вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" буде змушений продати частину футболістів основного складу. Амаду Онана може стати футболістом каталонської "Барселони", а на Віталія Миколенка чекає дортмундська "Боруссія". Також у послугах українця зацікавлені англійські "Брайтон" та "Вулвергемптон". При цьому "Евертон" хоче отримати за Миколенка щонайменше 25 млн євро.

У наступному турі команда Шона Дайча прийме "Крістал Пелас". Матч пройде у понеділок, 19 лютого. Віталій Миколенко вже забив два голи цього сезону.

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