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Миколенко піде з Евертона — гравцем цікавляться в Англії та Німеччині

15 лютого 2024 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко піде з Евертона — гравцем цікавляться в Англії та Німеччині
Миколенко обігрує Голанна. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Евертон" планує розлучитися як мінімум із двома футболістами основного складу. "Іриски" готують трансфер українця Віталія Миколенка.

У послугах молодого захисника зацікавлені декілька відомих команд, повідомляє Daily Star.

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Віталій Миколенко провів у англійській Прем'єр-лізі вже два роки. За цей час 24-річний захисник пройшов шлях від невпевненого дебютанта до одного з найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Ним уже цікавляться клуби як з Англії, так і з інших європейських ліг.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Чому "Евертон" може продати Миколенка

Команда Шона Дайча є середняком АПЛ, який веде напружену боротьбу право зберегти прописку в елітному дивізіоні. Шанси "Евертона" утриматися у Прем'єр-лізі знизилися після того, як команду покарали за порушення правил фінансового fair-play. За підсумками 24 матчів "іриски" набрали 19 очок і опинилися на 18-му місці у турнірній таблиці.

У разі вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" буде змушений продати частину футболістів основного складу. Амаду Онана може стати футболістом каталонської "Барселони", а на Віталія Миколенка чекає дортмундська "Боруссія". Також у послугах українця зацікавлені англійські "Брайтон" та "Вулвергемптон". При цьому "Евертон" хоче отримати за Миколенка щонайменше 25 млн євро.

У наступному турі команда Шона Дайча прийме "Крістал Пелас". Матч пройде у понеділок, 19 лютого. Віталій Миколенко вже забив два голи цього сезону.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.

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спорт
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Футбол трансфери
Віталій Миколенко

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