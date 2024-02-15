Челсі готує посилення, яке поверне клубу чемпіонство

Футболісти "Челсі" святкують перемогу над суперником. Фото: instagram.com/chelseafc/

Англійський футбольний клуб "Челсі" зробив "Брайтону" пропозицію про перехід голови відділу кадрів "чайок" Сема Джуелла. Це вже не перший випадок, коли сині намагаються переманити працівників Брайтона.

Усього 16 місяців тому "Челсі" запропонував контракт Полу Вінстенлі, наступником якого і став Сем Джуелл, повідомляє Daily Mail.

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Ще в листопаді 2022 року "сині" призначили Вінстенлі своїм директором з глобального управління талантами та трансферами. До цього він вісім років провів у клубі із Сассекса.

Тренер Маурісіо Почеттіно з одним із уболівальників "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Що відомо про Сема Джуелла

Однак тепер команда із західного Лондона прагнуть запросити на "Стемфорд Брідж" Сема Джуелла, який є сином колишнього тренера команд Прем'єр-ліги Пола Джуелла.

"Челсі" запропонував працівникові "Брайтона" роль глобального скауту, який відповідає за переговори як за лондонський клуб, так і за "Страсбург" у французькій Лізі 1. Це бажання лондонського клубу безпосередньо пов'язане з побоюваннями, що молодий фахівець прийме запрошення перейти до "Манчестер Юнайтед".

Сем Джуелл ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження кар'єри. Він працює у "Брайтоні" з 2016-го року. Взимку 2018 року 34-річний фахівець перейшов на посаду менеджера з пошуку нових талантів, а згодом очолив відділ підбору персоналу.

У "Челсі" високо цінують роботу Джуелла і вважають, що він допоможе команді подолати ігрову кризу, а також зробить важливий внесок у підбір оптимального складу.

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