Челси готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство
Английский футбольный клуб "Челси" сделал "Брайтону" предложение о переходе главы отдела кадров "чаек" Сэма Джуэлла. Это уже не первый случай, когда "синие" пытаются переманить работников "Брайтона".
Всего 16 месяцев назад "Челси" предложил контракт Полу Уинстенли, преемником которого и стал Сэм Джуэлл, сообщает Daily Mail.
Еще в ноябре 2022 года "синие" назначили Уинстенли своим директором по глобальному управлению талантами и трансферами. До этого он восемь лет провел в клубе из Сассекса.
Что известно о Сэме Джуэлле
Однако теперь команда из западного Лондона стремятся пригласить на "Стэмфорд Бридж" Сэма Джуэлла, который является сыном бывшего тренера команд Премьер-лиги Пола Джуэлла.
"Челси" предложил работнику "Брайтона" роль глобального скаута, отвечающего за переговоры как за лондонский клуб, так и за "Страсбург" во французской Лиге 1. Это желание лондонского клуба напрямую связано с опасениями, что молодой специалист примет приглашение перейти в "Манчестер Юнайтед".
Сэм Джуэлл еще не принял окончательного решения относительно продолжения карьеры. Он работает в "Брайтоне" с 2016-го года. Зимой 2018 года 34-летний специалист перешел на должность менеджера по поиску новых талантов, а затем возглавил отдел подбора персонала.
В "Челси" высоко ценят работу Джуэлла и считают, что он поможет команде преодолеть игровой кризис, а также внесет важный вклад в подбор оптимального состава.
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