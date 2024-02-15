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На войне погиб титулованный украинский дзюдоист

15 февраля 2024 12:06
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб титулованный украинский дзюдоист
Станислав Гуленков. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий погиб украинский дзюдоист Станислав Гуленков. Он сражался в составе сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

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Погиб Станислав Гуленков

22-летний дзюдоист погиб 20 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Новокалиново, Донецкой области. Отметим, что идентифицировать сержанта и подтвердить его смерть смогли только в феврале 2024 года.

Гуленков в дзюдо достиг звания мастера спорта, был призером Кубка Европы среди юниоров, занимал места на пьедесталах национальных чемпионатов.

"Скорбная весть поступила в украинскую семью дзюдо. Защищая нашу страну от российских захватчиков, отдал свою жизнь 22-летний мастер спорта Украины по дзюдо, призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи лучанин Станислав Гуленков.

Федерация дзюдо Украины выражает искренние соболезнования семье Станислава! Его самопожертвование и преданность в защите Родины является образцом мужества и патриотизма для всего украинского народа. Пусть его молодая душа обретет покой на небесах, а родным и близким нашего защитника сил и терпения пережить эту страшную утрату", — говорится в заявлении федерации.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из германских команд.

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