На війні загинув титулований український спортсмен та рекордсмен
У зоні бойових дій загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Уродженцю Київщини було 32 роки.
За загибель спортсмена із Білої Церкви повідомив канал "ГРОМАДА".
Україна втратила справжнього богатиря
Загиблий військовий проявив себе не лише у пауерліфтингу, а й у стронгмені, який в Україні називають "Богатирськими іграми".
У пауерліфтингу Білоконь вигравав чемпіонати світу та Європи. У стронгмені він брав бронзові медалі чемпіонату та Кубку України.
Загиблий у 2017 році в центрі Одеси встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненим людьми.
У 2021 році в Білій Церкві Олександр встановив рекорд України з перетягування вантажівок.
Попри свої перемоги в спорті загиблий військовий був інвалідом третьої групи. При цьому він завжди показував свою волю до перемоги.
"Білоцерківська громада у скорботі. У російсько-Українській війні загинув Захисник України Олександр Білоконь, чемпіон Світу та Європи з пауерліфтингу та одним з найсильніших людей України, потрапив до "Книги Рекордів України", чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, бронзовий призер
Кубку України та Чемпіонату України з Богатирських ігор.
Вічна пам'ять Герою України!", — йдеться в повідомленні.
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