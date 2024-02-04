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На війні загинув титулований український спортсмен та рекордсмен

4 лютого 2024 12:47
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Агабекян Карен
редактор
На війні загинув титулований український спортсмен та рекордсмен
Олександр Білоконь. Фото: соцмережі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зоні бойових дій загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Уродженцю Київщини було 32 роки.

За загибель спортсмена із Білої Церкви повідомив канал "ГРОМАДА".

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Загиблий військовий проявив себе не лише у пауерліфтингу, а й у стронгмені, який в Україні називають "Богатирськими іграми".

У пауерліфтингу Білоконь вигравав чемпіонати світу та Європи. У стронгмені він брав бронзові медалі чемпіонату та Кубку України.

Загиблий у 2017 році в центрі Одеси встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненим людьми.

У 2021 році в Білій Церкві Олександр встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

Попри свої перемоги в спорті загиблий військовий був інвалідом третьої групи. При цьому він завжди показував свою волю до перемоги.

"Білоцерківська громада у скорботі. У російсько-Українській війні загинув Захисник України Олександр Білоконь, чемпіон Світу та Європи з пауерліфтингу та одним з найсильніших людей України, потрапив до "Книги Рекордів України", чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, бронзовий призер

Кубку України та Чемпіонату України з Богатирських ігор.

Вічна пам'ять Герою України!", — йдеться в повідомленні.

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війна
Паверліфтинг
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стронгмен

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