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На войне погиб титулованный украинский спортсмен и рекордсмен

4 февраля 2024 12:47
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб титулованный украинский спортсмен и рекордсмен
Александр Билоконь. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Уроженцу Киевщины было 32 года.

О гибели спортсмена из Белой Церкви сообщил канал "ГРАМАДА".

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Погибший военный проявил себя не только в пауэрлифтинге, но и в стронгмэне, который в Украине называют "Богатырскими играми".

В пауэрлифтинге Билоконь выигрывал чемпионаты мира и Европы. В стронгмэне он брал бронзовые медали чемпионата и Кубка Украины.

Погибший в 2017 году в центре Одессы установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми.

В 2021 году в Белой Церкви Александр установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.

Несмотря на свои победы в спорте, погибший военный был инвалидом третьей группы. При этом он всегда показывал свою волю к победе.

"Белоцерковская громада в скорби. В российско-украинской войне погиб Защитник Украины Александр Билоконь, чемпион Мира и Европы по пауэрлифтингу и один из сильнейших людей Украины,  который попал в "Книгу Рекордов Украины", чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовый призер Кубка Украины и Чемпионата Украины по Богатырским играм. Вечная память Герою Украины!" — говорится в сообщении.

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Пауэрлифтинг
погибшие
стронгмэн

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