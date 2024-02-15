На війні загинув титулований український дзюдоїст

Станіслав Гуленков. Фото: соцмережі

У зоні бойових дій загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков. Він воював у складі сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

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Загинув Станіслав Гуленков

22-річний дзюдоїст загинув 20 квітня 2023 року від час виконання бойового завдання в районі Новокалинового, Донецької області. Зазначимо, що ідентифікувати сержанта та підтвердити його смерть змогли лише в лютому 2024 року.

Гуленков у дзюдо досяг звання майстра спорту, був призером Кубка Європи серед юніорів, займав місця на п’єдесталах національних чемпіонатів.

"Скорботна звістка надійшла до української родини дзюдо. Захищаючи нашу країну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков.

Федерація дзюдо України висловлює щирі співчуття родині Станіслава! Його самопожертва та відданість у захисті Батьківщини є взірцем мужності та патріотизму для всього українського народу. Нехай його молода душа знайде спокій на небесах, а рідним та близьким нашого захисника сил та терпіння пережити цю страшну втрату", — йдеться в заяві федерації.

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