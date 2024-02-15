Модрич йде з Реала — де продовжить кар'єру хорват

Лука Модрич завдає удару по воротах "Жирони". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Півзахисник збірної Хорватії та мадридського "Реала" Лука Модрич близький до відходу з іспанського клубу. Уболівальники зможуть попрощатися з ветеранів наприкінці цього сезону.

Модрич не буде продовжувати контракт із "Реалом", повідомляє Relevo.

Читайте також:

Кар'єра Луки Модрича на "Сантьяго Бернабеу" добігає кінця. Сезон 2023/2024 стане останнім у "Реалі" для 38-річного півзахисника. Його контракт із мадридцями спливає влітку цього року. Після тривалих роздумів хорват вирішив відмовити "Реалу" і не продовжувати угоду ще на 12 місяців.

Куди піде Модрич

Хавбек має намір завершити сезон як мінімум з одним трофеєм, а потім виступити у складі збірної Хорватії на Євро-2024. Після цього хорват піде і з "Реала", і з національної команди.

Лука Модрич має як мінімум кілька варіантів для продовження кар'єри, проте серйозних пропозицій від європейських клубів хорвату не надходило. Відомо, що він має можливість перейти в одну з американських команд з MLS, а також в мексиканський "Тигрес".

Лука Модрич у матчі проти "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Також Модричем цікавляться клуби із Саудівської Аравії. Головний тренер "Аль-Іттіхада" Марсель Гальярдо хоче бачити досвідченого гравця у своїй команді, де вже виступає ексфутболіст "Реала" Карім Бензема.

У сезоні 2023/2024 Лука Модрич зіграв за "Реал" 26 матчів у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель ухвалив важливе рішення про майбутнє після поразки від "Лаціо".

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

Мюнхенська "Баварія" несподівано програла у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

За Георгія Судакова клуб із Туреччини запропонував "Шахтарю" "смішні" гроші.