За Судакова клуб із Туреччини запропонував "смішні" гроші

Футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" вів переговори про трансфер Георгія Судакова не лише з "Ювентусом" та "Наполі". Також вони спілкувалися із клубом із Туреччини.

За інформацією Fotospor , Судаковим цікавився стамбульський "Галатасарай".

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За інформацією джерела, в рамках трансферних переговорів спілкувалися один з одним обидва генеральні директори.

"Галатасарай" запропонував за футболіста 15-18 млн євро та очікувано отримав відмову. Раніше "Ювентус" та "Наполі" запропонували 35-40 млн євро та отримали відмови.

Зазначимо, що одразу після маленької пропозиції "Шахтар" вийшов із переговорів.

Раніше "Шахтар" продовжив контракт із Георгієм і прописав у контракті суму обов'язкового викупу за 150 млн

Судаков цього сезону провів за команду 18 матчів, у яких забив три голи і зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

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