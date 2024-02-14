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Шаблий рассказал, куда Судаков может перейти из Шахтера

14 февраля 2024 13:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шаблий рассказал, куда Судаков может перейти из Шахтера
Футболист "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в зимнее трансферное окно был целью "Ювентуса" и "Наполи". Но предложенные суммы были небольшими, а агент футболиста Вадим Шаблий уверен, что мало клубов могут подписать его подопечного.

Слова Шаблия привел портал "Експрес".

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"Ювентус" и "Наполи" в январе предлагали за футболиста 35-40 млн евро. Однако "Шахтер" хочет сумму намного больше.

"Шахтер" хочет 150 млн евро

Шаблий отметил, что "Шахтер" хочет за Георгия 150 млн евро. Именно такая сумма, якобы, прописана в контракте футболиста как клаусула.

"В конце концов, посредственные клубы не смогут себе позволить приобрести Судакова, поэтому он может перейти только в топкоманды Европы, а таких немного — примерно десять", — сказал Шаблий.

Судаков в текущем сезоне провел за команду 18 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков
Вадим Шаблий

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