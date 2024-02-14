Шаблий рассказал, куда Судаков может перейти из Шахтера

Футболист "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в зимнее трансферное окно был целью "Ювентуса" и "Наполи". Но предложенные суммы были небольшими, а агент футболиста Вадим Шаблий уверен, что мало клубов могут подписать его подопечного.

Слова Шаблия привел портал "Експрес".

Читайте также:

"Ювентус" и "Наполи" в январе предлагали за футболиста 35-40 млн евро. Однако "Шахтер" хочет сумму намного больше.

"Шахтер" хочет 150 млн евро

Шаблий отметил, что "Шахтер" хочет за Георгия 150 млн евро. Именно такая сумма, якобы, прописана в контракте футболиста как клаусула.

"В конце концов, посредственные клубы не смогут себе позволить приобрести Судакова, поэтому он может перейти только в топкоманды Европы, а таких немного — примерно десять", — сказал Шаблий.

Судаков в текущем сезоне провел за команду 18 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Родри поссорил Лионеля Месси с Хави Эрнандесом и Иньестой.