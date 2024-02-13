Клаусулу Судакова у 150 млн євро підтвердив найавторитетніший інсайдер
У півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова все ж таки є сума обов'язкового викупу. Як повідомлялося раніше, це 150 млн євро.
Про це у Twitter повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Клаусула Судакова
За інформацією Романо, клаусулу в 150 млн євро можна буде використовувати лише з літнього трансферного вікна.
При цьому Романо підтвердив, що в січні "Шахтар" відхилив кілька пропозицій щодо Судакова на суму в розмірі 35-40 мільйонів євро.
Керівництво спочатку натякнуло, що між ними та гравцем є клаусула у новому контракті. Однак пізніше відомий український інсайдер Віктор Вацко повідомив, що обов'язкової суми викупу "гірники" не мають.
Зазначимо, що цього сезону Судаков у 18 матчах забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.
Нагадаємо, Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою.
"Барселона" може звільнити Хаві за тиждень - нового тренера вже обрано.
У "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного . Є кілька претендентів на захисника.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.
Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.
Читайте Новини.LIVE!