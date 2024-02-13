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Клаусулу Судакова у 150 млн євро підтвердив найавторитетніший інсайдер

13 лютого 2024 17:35
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Агабекян Карен
редактор
Клаусулу Судакова у 150 млн євро підтвердив найавторитетніший інсайдер
Український футболіст Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова все ж таки є сума обов'язкового викупу. Як повідомлялося раніше, це 150 млн євро.

Про це у Twitter повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією Романо, клаусулу в 150 млн євро можна буде використовувати лише з літнього трансферного вікна.

При цьому Романо підтвердив, що в січні "Шахтар" відхилив кілька пропозицій щодо Судакова на суму в розмірі 35-40 мільйонів євро.

Керівництво спочатку натякнуло, що між ними та гравцем є клаусула у новому контракті. Однак пізніше відомий український інсайдер Віктор Вацко повідомив, що обов'язкової суми викупу "гірники" не мають.

Зазначимо, що цього сезону Судаков у 18 матчах забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

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футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Георгій Судаков

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