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Клаусулу Судакова в 150 млн евро подтвердил самый авторитетный инсайдер

13 февраля 2024 17:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Клаусулу Судакова в 150 млн евро подтвердил самый авторитетный инсайдер
Украинский футболист Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова все же есть сумма обязательного выкупа. Как сообщалось ранее — это 150 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации Романо, клаусулу в 150 млн евро можно будет использовать только начиная с летнего трансферного окна.

При этом Романо подтвердил, что в январе "Шахтер" отклонил несколько предложений по Судакову на сумму в размере 35-40 миллионов евро.

Руководство изначально намекнуло, что между ними и игроком есть клаусула в новом контракте. Однако позже известный украинский инсайдер Виктор Вацко сообщил, что обязательной суммы выкупа у "горняков" нет.

Отметим, что в текущем сезоне Судаков в 18 матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков

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