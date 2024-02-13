Клаусулу Судакова в 150 млн евро подтвердил самый авторитетный инсайдер

Украинский футболист Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

У полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова все же есть сумма обязательного выкупа. Как сообщалось ранее — это 150 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Клаусула Судакова

По информации Романо, клаусулу в 150 млн евро можно будет использовать только начиная с летнего трансферного окна.

При этом Романо подтвердил, что в январе "Шахтер" отклонил несколько предложений по Судакову на сумму в размере 35-40 миллионов евро.

Руководство изначально намекнуло, что между ними и игроком есть клаусула в новом контракте. Однако позже известный украинский инсайдер Виктор Вацко сообщил, что обязательной суммы выкупа у "горняков" нет.

Отметим, что в текущем сезоне Судаков в 18 матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой.

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

В "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.