Судаков не має клаусули в новому контракті
Як стало відомо, у новому контракті півзахисника Георгія Судакова із донецьким "Шахтарем" немає клаусули. Раніше називалася сума обов'язкового викупу у розмірі 150 млн євро.
Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив український коментатор Віктор Вацко.
У Судакова з "Шахтарем" немає клаусули
За інформацією джерела, йому повідомили про відсутність суми обов'язкового викупу у новому контракті.
"Наскільки мені підказує мій WhatsApp, у новому контракті Судакова з "Шахтарем" взагалі не прописано клаусулу. З іншого боку, кому це вже цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хайп — штука дуже дієва", — сказав Вацко.
Також Вацко спростував чутки, що нова зарплата футболіста становить 1,5-2 млн євро на рік.
Зазначимо, що цього сезону Судаков у 18 матчах забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.
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