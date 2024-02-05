Судаков не має клаусули в новому контракті

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: скріншот

Як стало відомо, у новому контракті півзахисника Георгія Судакова із донецьким "Шахтарем" немає клаусули. Раніше називалася сума обов'язкового викупу у розмірі 150 млн євро.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив український коментатор Віктор Вацко.

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У Судакова з "Шахтарем" немає клаусули

За інформацією джерела, йому повідомили про відсутність суми обов'язкового викупу у новому контракті.

"Наскільки мені підказує мій WhatsApp, у новому контракті Судакова з "Шахтарем" взагалі не прописано клаусулу. З іншого боку, кому це вже цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хайп — штука дуже дієва", — сказав Вацко.

Також Вацко спростував чутки, що нова зарплата футболіста становить 1,5-2 млн євро на рік.

Зазначимо, що цього сезону Судаков у 18 матчах забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

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