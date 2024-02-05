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У Судакова нет клаусулы в новом контракте

5 февраля 2024 20:51
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Агабекян Карен
редактор
У Судакова нет клаусулы в новом контракте
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Как стало известно, в новом контракте полузащитника Георгия Судакова с донецким "Шахтером" нет клаусулы. Ранее называлась сумма обязательного выкупа в размере 150 млн евро.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил украинский комментатор Виктор Вацко.

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По информации источника, ему сообщили об отсутствии суммы обязательного выкупа в новом контракте.

"Насколько мне подсказывает мой WhatsApp, в новом контракте Судакова с "Шахтером" вообще не прописана клаусула. С другой стороны, кому это уже интересно, когда все написали, что есть 150 миллионов. Хайп — штука очень действенная", — сказал Вацко.

Также Вацко опроверг слухи, что новая зарплата футболиста составляет 1.5-2 млн евро в год.

Отметим, что в текущем сезоне Судаков в 18 матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

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Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

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футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Георгий Судаков

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