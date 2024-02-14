Шаблій розповів, куди Судаков може перейти із Шахтаря

Футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у зимове трансферне вікно був метою "Ювентуса" та "Наполі". Але запропоновані суми були невеликими, а агент футболіста Вадим Шаблій упевнений, що мало клубів можуть підписати його підопічного.

Слова Шаблія навів портал "Експрес".

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"Ювентус" та "Наполі" у січні пропонували за футболіста 35-40 млн євро. Проте "Шахтар" хоче суму набагато більшу.

"Шахтар" хоче 150 млн євро

Шаблій зазначив, що "Шахтар" хоче за Георгія 150 млн євро. Саме таку суму, нібито, прописано у контракті футболіста як клаусула.

"Зрештою, посередні клуби не зможуть собі дозволити придбати Судакова, тому він може перейти лише до топкоманди Європи, а таких трохи приблизно десять", — сказав Шаблій.

Судаков цього сезону провів за команду 18 матчів, у яких забив три голи і зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

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