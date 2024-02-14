Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шаблій розповів, куди Судаков може перейти із Шахтаря arrow

Шаблій розповів, куди Судаков може перейти із Шахтаря

14 лютого 2024 13:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шаблій розповів, куди Судаков може перейти із Шахтаря
Футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у зимове трансферне вікно був метою "Ювентуса" та "Наполі". Але запропоновані суми були невеликими, а агент футболіста Вадим Шаблій упевнений, що мало клубів можуть підписати його підопічного.

Слова Шаблія навів портал "Експрес".

Читайте також:

"Ювентус" та "Наполі" у січні пропонували за футболіста 35-40 млн євро. Проте "Шахтар" хоче суму набагато більшу.

"Шахтар" хоче 150 млн євро

Шаблій зазначив, що "Шахтар" хоче за Георгія 150 млн євро. Саме таку суму, нібито, прописано у контракті футболіста як клаусула.

"Зрештою, посередні клуби не зможуть собі дозволити придбати Судакова, тому він може перейти лише до топкоманди Європи, а таких трохи приблизно десять", — сказав Шаблій.

Судаков цього сезону провів за команду 18 матчів, у яких забив три голи і зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

"Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Родрі посварив Ліонеля Мессі з Хаві Ернандесом та Іньєстою.

футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Георгій Судаков
Вадим Шаблій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі