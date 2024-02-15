За Судакова клуб из Турции предложил "смешные" деньги

Футболист "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вел переговоры о трансфере Георгия Судакова не только с "Ювентусом" и "Наполи". Также они общались с клубом из Турции.

По информации Fotospor, Судаковым интересовался стамбульский "Галатасарай".

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По информации источника, в рамках трансферных переговоров общались друг с другом оба генеральные директора.

"Галатасарай" предложил за футболиста 15-18 млн евро и ожидаемо получил отказ. Ранее "Ювентус" и "Наполи" предложили 35-40 млн евро и получили отках.

Отметим, что сразу после неуважительного предложения "Шахтер" вышел из переговоров.

Ранее "Шахтер" продлил контракт с Георгием и прописал в контракте сумму обязательного выкупа за 150 млн

Судаков в текущем сезоне провел за команду 18 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

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