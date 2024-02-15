Модрич уходит из Реала — где продолжит карьеру хорват

Лука Модрич наносит удар по воротам "Жироны". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич близок к уходу из испанского клуба. Болельщики смогут попрощаться с ветеранов в конце нынешнего сезона.

Модрич не будет продлевать контракт с "Реалом", сообщает Relevo.

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Карьера Луки Модрича на "Сантьяго Бернабеу" подходит к концу. Сезон 2023/2024 станет последним в "Реале" для 38-летнего полузащитника. Его контракт с мадридцами истекает летом этого года. После длительных раздумий хорват принял решение отказать "Реалу" и не продлевать соглашение еще на 12 месяцев.

Куда уйдет Модрич

Хавбек собирается завершить сезон как минимум с одним трофеем, а потом выступить в составе сборной Хорватии на Евро-2024. После этого хорват уйдет и из "Реала", и из национальной команды.

У Луки Модрича есть как минимум несколько вариантов для продолжения карьеры, однако серьезных предложений от европейских клубов хорвату не поступало. Известно, что у него есть возможность перейти в одну из американских команд из MLS, а также в мексиканский "Тигрес".

Лука Модрич в матче против "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Также Модричем интересуются клубы из Саудовской Аравии. Главный тренер "Аль-Иттихада" Марсель Гальярдо хочет видеть опытного игрока в своей команде, где уже выступает экс-футболист "Реала" Карим Бензема.

В сезоне 2023/2024 Лука Модрич сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и сделал пять результативных передач.

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