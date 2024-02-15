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Шахтер против Марселя — где и когда смотреть игру Лиги Европы

15 февраля 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер против Марселя — где и когда смотреть игру Лиги Европы
Георгий Судаков тренирует удар по воротам. Фото: пресс-служба Шахтера
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпионы Украины готовятся к первой части противостояния с "Марселем" в рамках 1/8 Лиги Европы. Эксперты отдают предпочтение французской команды, однако у "Шахтера" будут шансы на победу в этом матче. 

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Футболисты донецкого "Шахтера" завершили подготовку ко второй части сезона 2023/2024. Свой первый официальный поединок в этом году подопечные Марино Пушича проведут в рамках еврокубках против сильного соперника. 

Шахтер Донецк
Разминка "горняков" в Германии. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Большинство экспертов считает "горняков" аутсайдером в противостоянии с "Марселем". Однако важно напомнить, что в последнее время команда Дженнаро Гаттузо выступает довольно неудачно. "Олимпик" не знал побед в пяти матчах подряд. 

Где и когда смотреть игру "Шахтер" — "Марсель" 

Первый поединок "горняков" в 1/8 Лиги Европы будет доступен для просмотра в Украины. Матч "Шахтера" с "Марселем" можно будет увидеть на медиасервисе Megogo при наличии подписок "Максимальная" или "Спорт". Помимо этого трансляция поединка пройдет на платформе Volia TV. 

Матч "Шахтер" — "Марсель" состоится в четверг, 15 февраля. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Поединок пройдет в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Главным арбитром игры будет Эрик Ламбрехтс из Бельгии. 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель принял важное решение о будущем после поражения от "Лацио". 

Каталонская "Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран. 

За Георгия Судакова клуб из Турции предложил "Шахтеру" "смешные" деньги. 

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