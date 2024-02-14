Шахтер-Марсель — анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Игроки донецкого "Шахтера" в еврокубках Фото: "Шахтер" Донецк

Лига Европы вернется после зимней паузы. 15 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала.

В одном из них донецкий "Шахтер" в Гамбурге сыграет против "Марселя", сообщил портал Новини.LIVE.

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Арена матча "Шахтер" — "Марсель". Фото: "Шахтер" Донецк

"Шахтер" — "Марсель"

Перед предстоящим противостоянием "Шахтер" подходит в роли аутсайдера. Правда, только на бумаге, поскольку в "Марселе" более именитые и дорогие футболисты. Однако в психологическом плане французский клуб выглядит разбитым — пять матчей без побед, из них два поражения и три ничьи.

В физическом плане "Марсель" должен выглядеть интереснее, поскольку у команды продолжался чемпионат и они должны быть в тонусе.

При этом у "Шахтера" более молодая команда, талантливый тренер. Эти факторы могут как помочь им, так и сыграть с ними злую шутку. Многое зависит от настроя Обамеянга и компании.

Мнение букмекеров

На первый матч ставки в среднем принимаются из расчета, что на победу "Шахтера" коэффициент — 3,45, на "Марсель" — 2,30, и на их ничью — 3,60.

Матч состоится 15 февраля на Фолькспаркштадионе в немецком Гамбурге. Начало — 19:45 по Киеву.

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