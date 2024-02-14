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Шахтар-Марсель — анонс та прогноз на матч Ліги Європи

14 лютого 2024 21:41
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар-Марсель — анонс та прогноз на матч Ліги Європи
Гравці донецького "Шахтаря" у єврокубках Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ліга Європи повернеться після зимової паузи. 15 лютого відбудуться перші матчі 1/8 фіналу.

В одному з них донецький "Шахтар" у Гамбурзі зіграє проти "Марселя", повідомив портал Новини.LIVE.

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Арена матчу "Шахтар" — "Марсель". Фото: "Шахтар" Донецьк

"Шахтар" — "Марсель"

Перед майбутнім протистоянням "Шахтар" підходить у ролі аутсайдера. Щоправда, лише на папері, оскільки "Марсель" має більш іменитих та найдорожчих футболістів. Однак у психологічному плані французький клуб виглядає розбитим — п'ять матчів без перемог, з них дві поразки та три нічиї.

У фізичному плані "Марсель" має виглядати цікавіше, оскільки у команди продовжувався чемпіонат і вони мають бути в тонусі.

При цьому у "Шахтаря" молодша команда, талановитий тренер. Ці фактори можуть як допомогти їм, так і зіграти з ними злий жарт. Багато залежить від настрою Обамеянга та компанії.

Думка букмекерів

На перший матч ставки в середньому приймаються з розрахунку, що на перемогу "Шахтаря" коефіцієнт — 3,45, на "Марсель" — 2,30, та на їхню нічию — 3,60.

Матч відбудеться 15 лютого на Фолькспаркштадіоні у німецькому Гамбурзі. Початок — 19:45 за Києвом.

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футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель

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