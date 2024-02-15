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Шахтар проти Марселя — де і коли дивитись гру Ліги Європи

15 лютого 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар проти Марселя — де і коли дивитись гру Ліги Європи
Георгій Судаков тренує удар по воротах. Фото: пресслужба Шахтаря
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіони України готуються до першої частини протистояння із "Марселем" у рамках 1/8 Ліги Європи. Експерти віддають перевагу французькій команді, проте "Шахтар" матиме шанси на перемогу в цьому матчі.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Шахтар Донецьк
Розминка "гірників" у Німеччині. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Більшість експертів вважають "гірників" аутсайдером у протистоянні з "Марселем". Проте, важливо нагадати, що останнім часом команда Дженнаро Гаттузо виступає досить невдало. "Олімпік" не знав перемог у п'яти матчах поспіль.

Де і коли дивитися гру "Шахтар" — "Марсель"

Перший поєдинок "гірників" у 1/8 Ліги Європи буде доступним для перегляду в Україні. Матч "Шахтаря" з "Марселем" можна буде побачити на медіасервісі Megogo за наявності передплат "Максимальна" або "Спорт". Крім цього, трансляція поєдинку пройде на платформі Volia TV.

Матч "Шахтар" — "Марсель" відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок матчу запланований на 19:45 за київським часом. Поєдинок пройде у німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Головним арбітром гри буде Ерік Ламбрехтс із Бельгії.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель
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