Шахтар проти Марселя — де і коли дивитись гру Ліги Європи

Георгій Судаков тренує удар по воротах. Фото: пресслужба Шахтаря

Чемпіони України готуються до першої частини протистояння із "Марселем" у рамках 1/8 Ліги Європи. Експерти віддають перевагу французькій команді, проте "Шахтар" матиме шанси на перемогу в цьому матчі.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Розминка "гірників" у Німеччині. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Більшість експертів вважають "гірників" аутсайдером у протистоянні з "Марселем". Проте, важливо нагадати, що останнім часом команда Дженнаро Гаттузо виступає досить невдало. "Олімпік" не знав перемог у п'яти матчах поспіль.

Де і коли дивитися гру "Шахтар" — "Марсель"

Перший поєдинок "гірників" у 1/8 Ліги Європи буде доступним для перегляду в Україні. Матч "Шахтаря" з "Марселем" можна буде побачити на медіасервісі Megogo за наявності передплат "Максимальна" або "Спорт". Крім цього, трансляція поєдинку пройде на платформі Volia TV.

Матч "Шахтар" — "Марсель" відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок матчу запланований на 19:45 за київським часом. Поєдинок пройде у німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Головним арбітром гри буде Ерік Ламбрехтс із Бельгії.

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