Криза Тухеля — Баварія без ударів поступилась Лаціо

Томас Тухель. Фото: Reuters

Чорна смуга мюнхенської Баварії продовжується. Слідом за поразкою головному конкуренту в Бундеслізі Байеру, підопічні Тухеля провалили й перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Попри тиск трибун у Римі Баварія хотіла грати першим номером. Але Лаціо виставив організовану оборону та блокував усі банальні спроби зайти до штрафного майданчика. Кейн частіше опускався до центру поля, ніж бив по воротах.

Упамекано привіз пенальті та червону

Антигероєм матчу став Упамекано. Він спочатку віддав м'яч Луїсу Альберто, а той вивів Ісаксена віч-на-віч з Ноєром. Мануель упорався, але це був знак, що Томасу Тухелю треба щось міняти.

Врешті решт на 67-й хвилині Феліпе Андерсон розігнав атаку, яка призвела до пенальті. Упамекано не видумав нічого краще аніж грубо заїхати у ногу Ісаксену. Пенальті та видалення. Іммобіле спокійно переграв Нойєра з 11 метрів.

Лаціо спробував використати більшість і подвоїти перевагу. Однак удар Андерсона заблокували, а з моментом Педро впорався воротар німців.

Відзначимо, що Баварія за весь матч не створила жодного гольового моменту, жодного разу не влучила у ворота. Враження від гри Мюнхена жахливі. Матч-відповідь відбудеться 5 березня.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

"Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Родрі посварив Ліонеля Мессі з Хаві Ернандесом та Іньєстою.