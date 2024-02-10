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Байер победил Баварию и шагнул к чемпионству в Бундеслиге

10 февраля 2024 22:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Байер победил Баварию и шагнул к чемпионству в Бундеслиге
Тапсоба и Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Байер Леверкузен" победил на своем поле "Баварию" и приблизился к желаемой победе в чемпионате Германии. Хозяева уверенно разбили соперников со счетом 3:0.

Подробности матча сообщает портал Новини.LIVE.

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С первых минут команды не спешили атаковать, аккуратно проверяя друг друга. Первый ход остался за "Баварией", но пушечный удар Горетцки прошел выше ворот. В ответ Иосиф Станишич открыл счет ударом под перекладину.

Если бы не Нойер, "Байер" завершил бы игру еще в первом тайме, но уверенная игра немецкого вратаря подарила мюнхенцам надежды на второй тайм. Однако им не суждено было сбыться. Уже через пять минут после свистка Гримальдо остался один в штрафной и вогнал мяч точно в девятку.

Теперь "Байер" фаворит

"Байер" уверенно контролировал игру, прекращая все попытки соперника обострить, и довел матч до победы. На последних минутах Фримпон поставил точку в матче, забив в пустые ворота, Нойер не успел вернуться после углового.

Теперь подопечные Алонсо бесспорны фавориты на чемпионский титул, хотя гонка еще не завершена.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он совершил 1+1.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

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