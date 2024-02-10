Байер победил Баварию и шагнул к чемпионству в Бундеслиге

Тапсоба и Кейн. Фото: Reuters

"Байер Леверкузен" победил на своем поле "Баварию" и приблизился к желаемой победе в чемпионате Германии. Хозяева уверенно разбили соперников со счетом 3:0.

Подробности матча сообщает портал Новини.LIVE.

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С первых минут команды не спешили атаковать, аккуратно проверяя друг друга. Первый ход остался за "Баварией", но пушечный удар Горетцки прошел выше ворот. В ответ Иосиф Станишич открыл счет ударом под перекладину.

🗣 @xabialonso : "Дас war ein sehr schöner Moment mit den Fans und dem ganzen Staff zu feiern. Sie arbeiten sehr hart und die Spieler wissen das. geht's weiter mit der Vorbereitung auf das… pic.twitter.com/cRk2Q1bHDZ Опубликовано в Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 10 февраля 2024

Если бы не Нойер, "Байер" завершил бы игру еще в первом тайме, но уверенная игра немецкого вратаря подарила мюнхенцам надежды на второй тайм. Однако им не суждено было сбыться. Уже через пять минут после свистка Гримальдо остался один в штрафной и вогнал мяч точно в девятку.

Теперь "Байер" фаворит

"Байер" уверенно контролировал игру, прекращая все попытки соперника обострить, и довел матч до победы. На последних минутах Фримпон поставил точку в матче, забив в пустые ворота, Нойер не успел вернуться после углового.

Теперь подопечные Алонсо бесспорны фавориты на чемпионский титул, хотя гонка еще не завершена.

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