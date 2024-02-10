Баєр переміг Баварію та зробив крок до чемпіонства у Бундеслізі

Тапсоба та Кейн. Фото: Reuters

"Баєр Леверкузен" переміг на власному полі "Баварію" та наблизився до бажаної перемоги у чемпіонаті Німеччини. Господарі впевнено розтрощили суперників з рахунком 3:0.

Подробиці матчі повідомляє портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин команди не поспішали атакувати, акуратно перевіряючи одна одну. Перший хід залишився за "Баварією", але гарматний удар Горетцкі пройшов вище воріт. У відповідь Йосип Станішич відкрив рахунок ударом під поперечину.

🗣 @xabialonso: "Das war ein sehr schöner Moment mit den Fans und dem ganzen Staff zu feiern. Sie arbeiten sehr hart und die Spieler wissen das. Es war ein top Sieg für uns alle. Vielleicht feiern wir auch morgen noch ein wenig, dann geht's weiter mit der Vorbereitung auf das… pic.twitter.com/cRk2Q1bHDZ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 10, 2024

Якби не Нойєр, "Баєр" завершив би гру ще в першому таймі, але впевнена гра німецького воротаря подарувала мюнхенцям надії на другий тайм. Однак їм не судилося збутися. Уже за п'ять хвилин після свистка Грімальдо залишився сам у штрафному та увігнав м'яч точно в дев'ятку.

Тепер "Баєр" фаворити

"Баєр" впевнено контролював гру, припиняючи всі спроби суперника загострити, і довів матч до перемоги. На останніх хвилинах Фрімпонг поставив крапку в матчі, забивши в порожні ворота, Нойєр не встиг повернутися після кутового.

Тепер підопічні Алонсо безперечні фаворити на чемпіонський титул, хоча гонка ще не завершена.

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