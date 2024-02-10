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Баєр переміг Баварію та зробив крок до чемпіонства у Бундеслізі

10 лютого 2024 22:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Баєр переміг Баварію та зробив крок до чемпіонства у Бундеслізі
Тапсоба та Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Баєр Леверкузен" переміг на власному полі "Баварію" та наблизився до бажаної перемоги у чемпіонаті Німеччини. Господарі впевнено розтрощили суперників з рахунком 3:0.

Подробиці матчі повідомляє портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин команди не поспішали атакувати, акуратно перевіряючи одна одну. Перший хід залишився за "Баварією", але гарматний удар Горетцкі пройшов вище воріт. У відповідь Йосип Станішич відкрив рахунок ударом під поперечину.

Якби не Нойєр, "Баєр" завершив би гру ще в першому таймі, але впевнена гра німецького воротаря подарувала мюнхенцям надії на другий тайм. Однак їм не судилося збутися. Уже за п'ять хвилин після свистка Грімальдо залишився сам у штрафному та увігнав м'яч точно в дев'ятку.

Тепер "Баєр" фаворити

"Баєр" впевнено контролював гру, припиняючи всі спроби суперника загострити, і довів матч до перемоги. На останніх хвилинах Фрімпонг поставив крапку в матчі, забивши в порожні ворота, Нойєр не встиг повернутися після кутового. 

Тепер підопічні Алонсо безперечні фаворити на чемпіонський титул, хоча гонка ще не завершена.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

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футбол
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