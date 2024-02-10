Байер Хаби Алонсо выиграет Бундеслигу — в Германии назвали условие

Хаби Алонсо. Фото: Reuters

В немецкой Бундеслиге наступает момент истины – Байер Леверкузен идет без поражений и примет на собственном поле Баварию. По данным аналитиков, шансы на чемпионство хозяев поднимутся до 66% в случае победы в дуэли, а мюнхенцев до 73%.

Об этом сообщил суперкомпьютер Opta, передает Новини.LIVE.

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Команда Хаби Алонсо стала одним из главных открытий сезона и лидирует в немецкой Бундеслиге. Байер на два очка опережает Баварию. Уже ни у кого не сомневается, что именно эти две команды будут спорить за "Серебряную салатницу" этого сезона.

Леон Горецка и Амин Адли. Фото: Reuters

Леверкузенцы выиграли 16 из 20 матчей в Бундеслиге, но победа мюнхенцев может вывести именно их на первую строчку в таблице.

Подопечные Тухеля также одержали 16 побед, но при этом допустили два поражения. В первом круге в Мюнхене команды расписали результативную ничью (2:2). На голы Кейна и Горецки леверкузенцы ответили точным ударом Гримальдо и мячом Паласиоса в компенсированное время.

Кто является фаворитом у букмекеров

Букмекеры отдают небольшое, но предпочтение гостям. На триумф Мюнхена выставлен коэффициент 2,51, тогда как на Байер — 2,69. Ничья же оценивается в 3,90. При этом эксперты не сомневаются в результативном матче. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,51, а на ТМ — за 2,64.

В настоящее время, фаворитом на чемпионство в сезоне 2023-2024 является именно Бавария. Ее очередной титул оценивают в 1,55, в то время как триумф Байера — 2,30. В общей сложности Бавария непрерывно становится чемпионом уже 11 лет подряд.

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