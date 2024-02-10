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Байер Хаби Алонсо выиграет Бундеслигу — в Германии назвали условие

10 февраля 2024 11:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Байер Хаби Алонсо выиграет Бундеслигу — в Германии назвали условие
Хаби Алонсо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В немецкой Бундеслиге наступает момент истины – Байер Леверкузен идет без поражений и примет на собственном поле Баварию. По данным аналитиков, шансы на чемпионство хозяев поднимутся до 66% в случае победы в дуэли, а мюнхенцев до 73%.

Об этом сообщил суперкомпьютер Opta, передает Новини.LIVE.

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Команда Хаби Алонсо стала одним из главных открытий сезона и лидирует в немецкой Бундеслиге. Байер на два очка опережает Баварию. Уже ни у кого не сомневается, что именно эти две команды будут спорить за "Серебряную салатницу" этого сезона.

футбол
Леон Горецка и Амин Адли. Фото: Reuters

Леверкузенцы выиграли 16 из 20 матчей в Бундеслиге, но победа мюнхенцев может вывести именно их на первую строчку в таблице.

Подопечные Тухеля также одержали 16 побед, но при этом допустили два поражения. В первом круге в Мюнхене команды расписали результативную ничью (2:2). На голы Кейна и Горецки леверкузенцы ответили точным ударом Гримальдо и мячом Паласиоса в компенсированное время.

Кто является фаворитом у букмекеров

Букмекеры отдают небольшое, но предпочтение гостям. На триумф Мюнхена выставлен коэффициент 2,51, тогда как на Байер — 2,69. Ничья же оценивается в 3,90. При этом эксперты не сомневаются в результативном матче. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,51, а на ТМ — за 2,64.

В настоящее время, фаворитом на чемпионство в сезоне 2023-2024 является именно Бавария. Ее очередной титул оценивают в 1,55, в то время как триумф Байера — 2,30. В общей сложности Бавария непрерывно становится чемпионом уже 11 лет подряд.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет сервис MEGOGO

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

Бавария
Бундеслига
Хаби Алонсо
Байер

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