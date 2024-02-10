Байер Хабі Алонсо виграє Бундеслігу — у Німеччині назвали умову

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У німецькій Бундеслізі наступає момент істини — Байер Леверкузен йде без поразок та прийме на власному полі Баварію. За даними аналітиків шанси на чемпіонство господарів зростуть до 66% у разі перемоги у дуелі, а мюнхенців до 73.

Про це повідомив суперкомп'ютер Opta, передає Новини.LIVE.

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Команда Хабі Алонсо стала одним із головних відкриттів сезону та лідирує у німецькій Бундеслізі. Байєр на 2 очки випереджає Баварію. Вже ні в кого не викликає сумніву, що саме ці дві команди сперечатимуться за "Срібну салатницю" цього сезону.

Леон Горецька та Амін Адлі. Фото: Reuters

Леверкузенці виграли 16 із 20-ти матчів у Бундеслізі, але перемога мюнхенців може вивести саме їх на перший рядок у таблиці.

Підопічні Тухеля також здобули 16 перемог, але при цьому допустили дві поразки. У першому колі в Мюнхені команди розписали результативну нічию (2:2). На голи Кейна та Горецьки леверкузенці відповіли точним ударом Грімальдо та м'ячем Паласіоса у компенсований час.

Хто є фаворитом у букмекерів

Букмекери віддають невелику, але перевагу гостям. На тріумф Мюнхену виставлено коефіцієнт 2,51, тоді як на Байєр — 2,69. Нічия ж оцінюється у 3,90. При цьому експерти не сумніваються у результативному матчі. На "тотал більше ніж 2,5" можна поставити за 1,51, а на ТМ - за 2,64.

На цей час, фаворитом на чемпіонство у сезоні 2023-2024 є саме Баварія. Її черговий титул оцінюють у 1,55, тоді як тріумф Байєра – 2,30. Загалом Баварія безперервно стає чемпіоном уже 11 років поспіль.

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