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Байер Хабі Алонсо виграє Бундеслігу — у Німеччині назвали умову

10 лютого 2024 11:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Байер Хабі Алонсо виграє Бундеслігу — у Німеччині назвали умову
Хабі Алонсо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У німецькій Бундеслізі наступає момент істини — Байер Леверкузен йде без поразок та прийме на власному полі Баварію. За даними аналітиків шанси на чемпіонство господарів зростуть до 66% у разі перемоги у дуелі, а мюнхенців до 73.

Про це повідомив суперкомп'ютер Opta, передає Новини.LIVE.

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Команда Хабі Алонсо стала одним із головних відкриттів сезону та лідирує у німецькій Бундеслізі. Байєр на 2 очки випереджає Баварію. Вже ні в кого не викликає сумніву, що саме ці дві команди сперечатимуться за "Срібну салатницю" цього сезону.

футбол
Леон Горецька та Амін Адлі. Фото: Reuters

Леверкузенці виграли 16 із 20-ти матчів у Бундеслізі, але перемога мюнхенців може вивести саме їх на перший рядок у таблиці.

Підопічні Тухеля також здобули 16 перемог, але при цьому допустили дві поразки. У першому колі в Мюнхені команди розписали результативну нічию (2:2). На голи Кейна та Горецьки леверкузенці відповіли точним ударом Грімальдо та м'ячем Паласіоса у компенсований час.

Хто є фаворитом у букмекерів

Букмекери віддають невелику, але перевагу гостям. На тріумф Мюнхену виставлено коефіцієнт 2,51, тоді як на Байєр — 2,69. Нічия ж оцінюється у 3,90. При цьому експерти не сумніваються у результативному матчі. На "тотал більше ніж 2,5" можна поставити за 1,51, а на ТМ - за 2,64. 

На цей час, фаворитом на чемпіонство у сезоні 2023-2024 є саме Баварія. Її черговий титул оцінюють у 1,55, тоді як тріумф Байєра – 2,30. Загалом Баварія безперервно стає чемпіоном уже 11 років поспіль.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. В Україні гру покаже сервіс MEGOGO

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну й знову скориставшись анексом пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду мав 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

Баварія
Бундесліга
Хабі Алонсо
Байєр

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