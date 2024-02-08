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Хаби Алонсо сделал выбор между Ливерпулем и Баварией

8 февраля 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо сделал выбор между Ливерпулем и Баварией
Хаби Алонсо во время матча "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо начнет следующий сезон в другом клубе. На перспективного наставника претендуют несколько команд из разных чемпионатов.

Наибольшую настойчивость в переговорах с тренером проявили английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария", сообщает Daily Mail

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Британские журналисты делятся инсайдами, согласно которым Хаби Алонсо летом этого года возглавит "Ливерпуль". Он готов к этому вызову в своей карьере, но хочет завершить текущий сезон в леверкузенском "Байере". Эта команда никогда не выигрывала титул чемпиона Германии, однако под руководством испанского тренера она близка к этому. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время поединка чемпионата Германии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Почему Хаби Алонсо выбрал "Ливерпуль"

"Бавария" всерьез претендовала на 42-летнего Хаби Алонсо. В Мюнхене признали ошибкой приглашение сначала Юлиана Нагельсманна, а затем Томаса Тухеля. По мнению руководства мюнхенского клуба, испанский специалист мог исправить ситуацию и вернуть "Баварии" яркую, атакующую и результативную игру. 

Однако Хаби Алонсо выбрал вариант с английским "Ливерпулем". Во время игровой карьеры испанец защищал цвета и английской команды, и "Баварии", в которой завершил карьеру. Однако тренер признался, что именно период выступлений за "Ливерпуль" стал для него наиболее ценным. 

Хаби Алонсо заявил, что его сын более за английский клуб. Сам тренер в начале карьеры наставника ставил перед собой несколько целей. Одной из них было возглавить "Ливерпуль". 

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