Хабі Алонсо зробив вибір між Ліверпулем та Баварією

Хабі Алонсо під час матчу "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Головний тренер німецького "Баєра" Хабі Алонсо розпочне наступний сезон в іншому клубі. На перспективного наставника претендують кілька команд із різних чемпіонатів.

Найбільшу наполегливість у переговорах з тренером виявили англійський "Ліверпуль" та німецька "Баварія", повідомляє Daily Mail.

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Британські журналісти діляться інсайдами, за якими Хабі Алонсо влітку цього року очолить "Ліверпуль". Він готовий до цього виклику у своїй кар'єрі, але хоче завершити поточний сезон у леверкузенському "Баєрі". Ця команда ніколи не вигравала титул чемпіона Німеччини, проте під керівництвом іспанського тренера вона близька до цього.

Хабі Алонсо під час поєдинку чемпіонату Німеччини. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Чому Хабі Алонсо вибрав "Ліверпуль"

"Баварія" всерйоз претендувала на 42-річного Хабі Алонсо. У Мюнхені визнали помилкою запрошення спочатку Юліана Нагельсманна, а потім Томаса Тухеля. На думку керівництва мюнхенського клубу, іспанський фахівець міг виправити ситуацію та повернути "Баварії" яскраву, атакуючу та результативну гру.

Однак Хабі Алонсо вибрав варіант з англійським "Ліверпулем". Під час ігрової кар'єри іспанець захищав кольори й англійської команди, і "Баварії", де завершив кар'єру. Проте тренер зізнався, що саме період виступів за "Ліверпуль" став для нього найціннішим.

Хабі Алонсо заявив, що його син більший за англійський клуб. Сам тренер на початку кар'єри наставника ставив собі кілька цілей. Однією з них було очолити Ліверпуль.

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