Кризис Тухеля — Бавария без ударов уступила Лацио

Томас Тухель. Фото: Reuters

Черная полоса мюнхенской Баварии продолжается. Вслед за поражением главному конкуренту в Бундеслиге Байеру подопечные Тухеля провалили и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Несмотря на давление трибун в Риме, Бавария хотела играть первым номером. Но Лацио выставил организованную оборону и блокировал все банальные попытки зайти в штрафную. Кейн чаще опускался в центр поля, чем бил по воротам.

Упамекано привез пенальти и красную

Антигероем матча стал Упамекано. Он сначала отдал мяч Луису Альберто, а тот вывел Исаксена лицом к лицу с Ноером. Мануэль справился, но это был знак, что Томасу Тухелю нужно что-то менять.

Наконец, на 67-й минуте Фелипе Андерсон разогнал атаку, которая привела к пенальти. Упомянуто не выдумал ничего лучше, чем грубо заехать в ногу Исаксену. пенальти и удаление. Иммобиле спокойно обыграл Нойера с 11 метров.

Лацио попытался использовать большинство и удвоить преимущество. Однако удар Андерсона заблокировали, а с моментом Педро справился вратарь немцев.

Отметим, что Бавария за весь матч не создала ни одного голевого момента, ни разу не попала в ворота. Впечатления от игры Мюнхена ужасающие. Ответный матч состоится 5 марта.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Родри поссорил Лионеля Месси с Хави Эрнандесом и Иньестой.