Кризис Тухеля — Бавария без ударов уступила Лацио
Черная полоса мюнхенской Баварии продолжается. Вслед за поражением главному конкуренту в Бундеслиге Байеру подопечные Тухеля провалили и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.
Подробности в материале Новини.LIVE.
Несмотря на давление трибун в Риме, Бавария хотела играть первым номером. Но Лацио выставил организованную оборону и блокировал все банальные попытки зайти в штрафную. Кейн чаще опускался в центр поля, чем бил по воротам.
Упамекано привез пенальти и красную
Антигероем матча стал Упамекано. Он сначала отдал мяч Луису Альберто, а тот вывел Исаксена лицом к лицу с Ноером. Мануэль справился, но это был знак, что Томасу Тухелю нужно что-то менять.
Наконец, на 67-й минуте Фелипе Андерсон разогнал атаку, которая привела к пенальти. Упомянуто не выдумал ничего лучше, чем грубо заехать в ногу Исаксену. пенальти и удаление. Иммобиле спокойно обыграл Нойера с 11 метров.
😉 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 #UCL | #LazioBayern #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Kkp1G5Gz4e— SSLazio (@OfficialSSLazio) February 14, 2024
Лацио попытался использовать большинство и удвоить преимущество. Однако удар Андерсона заблокировали, а с моментом Педро справился вратарь немцев.
Отметим, что Бавария за весь матч не создала ни одного голевого момента, ни разу не попала в ворота. Впечатления от игры Мюнхена ужасающие. Ответный матч состоится 5 марта.
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