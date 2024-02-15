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Кризис Тухеля — Бавария без ударов уступила Лацио

15 февраля 2024 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кризис Тухеля — Бавария без ударов уступила Лацио
Томас Тухель. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Черная полоса мюнхенской Баварии продолжается. Вслед за поражением главному конкуренту в Бундеслиге Байеру подопечные Тухеля провалили и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Несмотря на давление трибун в Риме, Бавария хотела играть первым номером. Но Лацио выставил организованную оборону и блокировал все банальные попытки зайти в штрафную. Кейн чаще опускался в центр поля, чем бил по воротам.

Упамекано привез пенальти и красную

Антигероем матча стал Упамекано. Он сначала отдал мяч Луису Альберто, а тот вывел Исаксена лицом к лицу с Ноером. Мануэль справился, но это был знак, что Томасу Тухелю нужно что-то менять.

Наконец, на 67-й минуте Фелипе Андерсон разогнал атаку, которая привела к пенальти. Упомянуто не выдумал ничего лучше, чем грубо заехать в ногу Исаксену. пенальти и удаление. Иммобиле спокойно обыграл Нойера с 11 метров.

Лацио попытался использовать большинство и удвоить преимущество. Однако удар Андерсона заблокировали, а с моментом Педро справился вратарь немцев.

Отметим, что Бавария за весь матч не создала ни одного голевого момента, ни разу не попала в ворота. Впечатления от игры Мюнхена ужасающие. Ответный матч состоится 5 марта.

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Лига чемпионов
Бавария
Харри Кейн
Томас Тухель
Лацио

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