Арсенал відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії

Кіліан Мбаппе у матчі проти "Реала Сосьєдада". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий вислухати всі пропозиції щодо продовження кар'єри. Футболіст "ПСЖ" заперечує, що погодив контракт із мадридським "Реалом".

Мбаппе запропонував свої послуги англійським клубам, повідомляє Express.

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Кіліан Мбаппе зібрався піти з "ПСЖ" влітку цього року. У французького футболіста завершиться контракт із клубом. Він має право вести переговори з іншими командами. Попри чутки про перехід до "Реалу", Мбаппе дав зрозуміти, що готовий переїхати до Англії.

Мартін Субіменді із кубком переможців Ліги Націй. Фото: instagram.com/martin_zubimendi/

"Арсеналу" не потрібен Мбаппе

Лідер "ПСЖ" доручив своїм представникам зв'язатися з "Манчестер Сіті", "Ліверпулем" та "Арсеналом", щоб запропонувати цим клубам послуги форварда. Проте "каноніри" вже відмовилися від ідеї запрошення Кіліана Мбаппе.

Тренер "Арсеналу" Мікель Артета вже заявив, що головною трансферною метою його команди стане зірка іспанського клубу "Реал Сосьєдад" Мартін Субіменді. Молодий 25-річний футболіст вважається одним із найкращих півзахисників світу. Його трансферна вартість становить 50 млн євро. "Арсенал" готується до переговорів з іспанцями щодо гравця, яким також цікавляться "Реал", "Барселона" та "Баварія".

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