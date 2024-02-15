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Арсенал відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії

15 лютого 2024 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії
Кіліан Мбаппе у матчі проти "Реала Сосьєдада". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий вислухати всі пропозиції щодо продовження кар'єри. Футболіст "ПСЖ" заперечує, що погодив контракт із мадридським "Реалом".

Мбаппе запропонував свої послуги англійським клубам, повідомляє Express.

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Кіліан Мбаппе зібрався піти з "ПСЖ" влітку цього року. У французького футболіста завершиться контракт із клубом. Він має право вести переговори з іншими командами. Попри чутки про перехід до "Реалу", Мбаппе дав зрозуміти, що готовий переїхати до Англії.

Мартін Субіменді
Мартін Субіменді із кубком переможців Ліги Націй. Фото: instagram.com/martin_zubimendi/

"Арсеналу" не потрібен Мбаппе

Лідер "ПСЖ" доручив своїм представникам зв'язатися з "Манчестер Сіті", "Ліверпулем" та "Арсеналом", щоб запропонувати цим клубам послуги форварда. Проте "каноніри" вже відмовилися від ідеї запрошення Кіліана Мбаппе.

Тренер "Арсеналу" Мікель Артета вже заявив, що головною трансферною метою його команди стане зірка іспанського клубу "Реал Сосьєдад" Мартін Субіменді. Молодий 25-річний футболіст вважається одним із найкращих півзахисників світу. Його трансферна вартість становить 50 млн євро. "Арсенал" готується до переговорів з іспанцями щодо гравця, яким також цікавляться "Реал", "Барселона" та "Баварія".

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель ухвалив важливе рішення про майбутнє після поразки від "Лаціо".

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

Мюнхенська "Баварія" несподівано програла у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
Футбол трансфери
Арсенал
Реал Сосьєдад

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