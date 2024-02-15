У Москві спортсмени побили "главу федерації боксу ДНР" — сталася стрілянина

Армен Саркісян у Горлівці. Фото: російські ЗМІ

Відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян опинився в епіцентрі скандалу, який спровокувала його дочка. Глава Федерації боксу так званої ДНР влаштував стрілянину в центрі Москви.

Внаслідок інциденту постраждали як мінімум кілька людей, повідомляють російські ЗМІ.

Дочка кримінального авторитету Емілія Саркісян 14 лютого потрапила у ДТП в Москві. Автомобіль, яким керувала жінка, врізався в Лексус поблизу готелю "Золоте кільце".

Стрілянина за участю Саркісяна у Москві. Фото: скриншот росЗМІ

Постраждалою стороною в цьому інциденті став 29-річний чеченський боєць ММА Расул Очаєв, який приїхав до ресторану разом із друзями. Оскільки Емілія відмовилася визнати провину в ДТП, сторони вступили у конфлікт.

Жінка зателефонувала своєму батькові — кримінальному авторитету, відомому під псевдонімом "Армен Горловський". Він швидко приїхав на допомогу дочці у чорному позашляховику. Разом із Саркісяном на місце події прибула його охорона.

Відбулася бійка, яка переросла у перестрілку. Армен Саркісян отримав синці та забиті місця, а ось Расулу Очаєву пощастило менше. Він отримав вогнепальне поранення та був доставлений до лікарні для проведення операції. Супутники Очаєва та охоронці Саркісяна теж були змушені звернутися за медичною допомогою.

Що відомо про Саркісяна

Кримінальний авторитет із Горлівки, за даними ГУР МО, займається в'язницями на всіх тимчасово окупованих росіянами територіях України. З 2014 року він займається рекетом у великих масштабах і "віджимає" бізнеси у людей, які змушені залишити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім цього, Армен Саркісян формує нову приватну військову компанію (ЧВК) під назвою "Арбат". Ця воєнізована структура вестиме бойові дії у складі російських військ.

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