Футболісти Дніпра-1 відмовилися повертатися в Україну через ракетні обстріли

Підопічні Юрія Максимова на розминці. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Один із лідерів турнірної таблиці української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" залишився одразу без декількох гравців. Склад команди зазнав змін через ракетні атаки росіян.

Футболісти "Дніпра-1" відмовилися повертатися до України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Щонайменше троє гравців "Дніпра-1" відмовилися продовжувати кар'єру в українському клубі. Легіонери Гільєрме Варжао, Вітінья та Маркос Андре готові перейти до інших команд.

Витинья (ліворуч) на тренуванні "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Причина відмови гравців повертатися до Дніпра

У ніч з 12 на 13 лютого Україна зазнала чергового обстрілу російських окупантів. Того вечора більшість дронів "Шахед" було направлено на Дніпропетровську область. Сили ППО протягом кількох годин збивали ворожі літальні апарати, і жителі міста чудово чули звуки пострілів та вибухів.

Інцидент налякав трьох легіонерів "Дніпра-1", які відмовилися повертатися до України. На думку гравців, їм не гарантовано безпеки. Ймовірно, Юрію Максимову доведеться обійтися без послуг 19-річного Вітіньї, який виступає за "Дніпро-1" на правах оренди, а також без 20-річного Андре та його ровесника Варжао.

Однак не виключено, що легіонери просто знайшли привід, щоб залишити "Дніпро-1". З чуток, у команді давно виникли проблеми із виплатою зарплат.

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