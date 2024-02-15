Футболисты Днепра-1 отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов

Подопечные Юрия Максимова на разминке. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Один из лидеров турнирной таблицы украинской Премьер-лиги "Днепр-1" остался сразу без нескольких игроков. Состав команды претерпел изменения из-за ракетных атак россиян.

Футболисты "Днепра-1" отказались возвращаться в Украину, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Как минимум трое игроков "Днепра-1" отказались продолжать карьеру в украинском клубе. Легионеры Гильерме Варжао, Витинья и Маркос Андре готовы перейти в другие команды.

Витинья (слева) на тренировке "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Причина отказа игроков возвращаться в Днепр

В ночь с 12 на 13 февраля Украина подверглась очередному обстрелу российских оккупантов. В тот вечер большинство дронов "Шахед" было направлено на Днепропетровскую область. Силы ПВО на протяжение нескольких часов сбивали вражеские летательные аппараты, и жители города прекрасно слышали звуки выстрелов и взрывов.

Инцидент напугал трех легионеров "Днепра-1", который отказались возвращаться в Украину. По мнению игроков, им не гарантирована безопасность. Вероятно, Юрию Максимову придется обойтись без услуг 19-летнего Витиньи, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, а также без 20-летнего Андре и его ровеснике Варжао.

Однако не исключено, что легионеры просто нашли предлог, чтобы покинуть "Днепр-1". По слухам, в команде давно возникли проблемы с выплатой зарплат.

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