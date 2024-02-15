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Футболисты Днепра-1 отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов

15 февраля 2024 13:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболисты Днепра-1 отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов
Подопечные Юрия Максимова на разминке. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из лидеров турнирной таблицы украинской Премьер-лиги "Днепр-1" остался сразу без нескольких игроков. Состав команды претерпел изменения из-за ракетных атак россиян. 

Футболисты "Днепра-1" отказались возвращаться в Украину, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба. 

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Как минимум трое игроков "Днепра-1" отказались продолжать карьеру в украинском клубе. Легионеры Гильерме Варжао, Витинья и Маркос Андре готовы перейти в другие команды. 

Витинья
Витинья (слева) на тренировке "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Причина отказа игроков возвращаться в Днепр

В ночь с 12 на 13 февраля Украина подверглась очередному обстрелу российских оккупантов. В тот вечер большинство дронов "Шахед" было направлено на Днепропетровскую область. Силы ПВО на протяжение нескольких часов сбивали вражеские летательные аппараты, и жители города прекрасно слышали звуки выстрелов и взрывов. 

Инцидент напугал трех легионеров "Днепра-1", который отказались возвращаться в Украину. По мнению игроков, им не гарантирована безопасность. Вероятно, Юрию Максимову придется обойтись без услуг 19-летнего Витиньи, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, а также без 20-летнего Андре и его ровеснике Варжао. 

Однако не исключено, что легионеры просто нашли предлог, чтобы покинуть "Днепр-1". По слухам, в команде давно возникли проблемы с выплатой зарплат. 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

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война
спорт
футбол
обстрелы
Днепр-1
ракетный удар

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