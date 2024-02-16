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Реал приготовил Лунину новую роль в команде

16 февраля 2024 13:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал приготовил Лунину новую роль в команде
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Андрей Лунин останется в мадридском "Реале", однако его будущее не выглядит безоблачным. Голкиперу сборной Украины придется в каждом матче демонстрировать игру экстраординарного уровня. 

Президент "Реала" Флорентино Перес доволен прогрессом вратаря, сообщает Marca

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин останется в испанском клубе. В ближайшее время он подпишет с "бланкос" новый контракт на улучшенных условиях. Однако это не гарантирует 25-летнему футболисту стабильное место в основном составе. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин отбивает мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что "Реал" приготовил для Лунина 

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти не собирается делать Андрея Лунина стабильным игроком основы испанской команды. Когда Тибо Куртуа вернется в строй, два вратаря "Реала" будут конкурировать за право играть в каждом матче. 

Андрей Лунин
Реакция на игру Андрея Лунина. Фото: instagram.com/realmadrid/

Единственное, с чем Андрей Лунин точно справился, это с борьбой за место в основе "Реала" с Кепой Аррисабалагой. В последние месяцы украинец стал кумиром трибун "Сантьяго Бернабеу". Вратарь сыграл 17 матчей за "королевский клуб" и пропустил только 13 мячей. 

Президент "Реала" Перес ценит игру Лунина, но тренер команды Анчелотти стремится держать Андрея в тонусе. Именно по этому итальянский наставник не объявляет украинца игроком основы. 

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

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спорт
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Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига

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