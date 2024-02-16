Реал приготовил Лунину новую роль в команде
Андрей Лунин останется в мадридском "Реале", однако его будущее не выглядит безоблачным. Голкиперу сборной Украины придется в каждом матче демонстрировать игру экстраординарного уровня.
Президент "Реала" Флорентино Перес доволен прогрессом вратаря, сообщает Marca.
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин останется в испанском клубе. В ближайшее время он подпишет с "бланкос" новый контракт на улучшенных условиях. Однако это не гарантирует 25-летнему футболисту стабильное место в основном составе.
Что "Реал" приготовил для Лунина
Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти не собирается делать Андрея Лунина стабильным игроком основы испанской команды. Когда Тибо Куртуа вернется в строй, два вратаря "Реала" будут конкурировать за право играть в каждом матче.
Единственное, с чем Андрей Лунин точно справился, это с борьбой за место в основе "Реала" с Кепой Аррисабалагой. В последние месяцы украинец стал кумиром трибун "Сантьяго Бернабеу". Вратарь сыграл 17 матчей за "королевский клуб" и пропустил только 13 мячей.
Президент "Реала" Перес ценит игру Лунина, но тренер команды Анчелотти стремится держать Андрея в тонусе. Именно по этому итальянский наставник не объявляет украинца игроком основы.
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