Маркевич прокомментировал скандал в матче Шахтера и Марселя

Мирон Маркевич во время тренировки ФК "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о самом скандальном эпизоде матча 1/8 Лиги Европы между "Шахтером" и "Марселем". Украинская и французская команды сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме бельгийский арбитр не засчитал гол "горняка" Эгиналдо, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Момент с голом Эгиналдо оказался самым резонансным в еврокубковом поединке. У рефери не было формальной причине не засчитать этот мяч, однако он остановил игру после фола "Марселя" в обороне.

Артем Бондаренко реагирует на ошибку судьи. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Маркевич сказал о матче

Французы дважды во втором тайме вели в счете, однако "Шахтер" в обоих случаях отыгрывался. Однако гол Эгиналдо мог изменить ход противостояния.

Мирон Маркевич раскритиковал арбитра. Украинский тренер считает, что бельгийский судья ошибся, когда зафиксировал фол против Даниила Сикана. Рефери должен был подождать, пока завершится атака "Шахтера". В итоге она закончилась голом Эгиналдо.

"Это был динамичный эпизод. Сложный для судейства, но это не отменяет ошибку бельгийца. Хотя в целом рефери неплохо провел этот матч. "Шахтеру" важно как можно быстрее забыть об этом случае. У команды есть неделя для подготовки к ответной игре", — заявил Мирон Маркевич.

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