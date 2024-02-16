Маркевич прокоментував скандал у матчі Шахтаря та Марселя

Мирон Маркевич під час тренування ФК "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Головний тренер львівських "Карпат" Мирон Маркевич поділився думкою про найскандальніший епізод матчу 1/8 Ліги Європи між "Шахтарем" та "Марселем". Українська та французька команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

У першому таймі бельгійський арбітр не зарахував гол "гірника" Егіналдо, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Момент із голом Егіналдо виявився найрезонанснішим у єврокубковому поєдинку. Рефері не мав формальної причини не зарахувати цей м'яч, проте він зупинив гру після фолу "Марселя" в обороні.

Артем Бондаренко реагує на помилку судді. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Маркевич сказав про матч

Французи двічі у другому таймі вели у рахунку, проте "Шахтар" в обох випадках відігравався. Однак гол Егіналдо міг змінити перебіг протистояння.

Мирон Маркевич розкритикував арбітра. Український тренер вважає, що бельгійський суддя помилився, коли зафіксував фол проти Данила Сікана. Рефері мав почекати, поки завершиться атака "Шахтаря". У результаті вона закінчилася голом Егіналдо.

"Це був динамічний епізод. Складний для суддівства, але це не скасовує помилку бельгійця. Хоча в цілому рефері непогано провів цей матч. "Шахтарю" важливо якнайшвидше забути про цей випадок. У команди є тиждень для підготовки до гри у відповідь", — заявив Мирон Маркевич.

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