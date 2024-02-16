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Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у Жироні

16 лютого 2024 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у Жироні
Віктор Циганков під час розминки. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанська "Жирона" готується до змін у складі, які відбудуться наприкінці поточного сезону. Декілька футболістів підуть із команди Мічела Санчеса.

Одним із них може стати українець Віктор Циганков, повідомляє Diario AS.

Попри поразку у матчі з мадридським "Реалом" минулих вихідних, "Жирона" залишається однією з найкращих команд турнірної таблиці іспанської Ла-Ліги. Європейські гранди зберігають інтерес до футболістів каталонської команди.

Алейш Гарсія може продовжити кар'єру у "Барселоні". Ян Коуту та Савіо цікавлять "Манчестер Сіті". Віктор Циганков також має варіанти для продовження кар'єри.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Який клуб хоче підписати Циганкова

Інформація про інтерес до українця з боку "Барселони" та "Баварії" не підтвердилася. Проте іспанські журналісти зазначили, що представники "Ньюкасла" кілька разів відвідали матчі "Жирони". За версією преси, вони спостерігали саме за Віктором Циганковим.

"Жирона" готова продати півзахисника, якщо отримає вигідну пропозицію щодо його трансферу. Каталонському клубу потрібні гроші, щоб зберегти більшу частину складу та посилити команду перед дебютом у Лізі чемпіонів. Перед "Жироною" має на меті кваліфікуватися в цей турнір за підсумками сезону.

Трансфер Віктора Циганкова допоможе каталонцям зберегти ще на сезон Артема Довбика. У "Жирони" є пропозиції щодо форварда, але каталонський клуб поки не хоче продавати результативного гравця.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

"Челсі" готує посилення, яке поверне клубу чемпіонство.

спорт
футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Футбол трансфери
Жирона

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