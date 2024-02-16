Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в Жироне arrow

Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в Жироне

16 февраля 2024 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в Жироне
Виктор Цыганков во время разминки. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" готовится к изменениям в составе, которые произойдут в конце текущего сезона. Несколько футболистов уйдут из команды Мичела Санчеса. 

Одним из них может стать украинец Виктор Цыганков, сообщает Diario AS

Несмотря на поражение в матче с мадридским "Реалом" на прошлых выходных, "Жирона" остается одной из лучших команд турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Европейские гранды сохраняют интерес к футболистам каталонской команды. 

Алейш Гарсия может продолжить карьеру в "Барселоне". Ян Коуту и Савио интересуют "Манчестер Сити". У Виктора Цыганкова тоже есть варианты для продолжения карьеры. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Какой клуб хочет подписать Цыганкова 

Информация об интересе к украинцу со стороны "Барселоны" и "Баварии" не подтвердилась. Однако испанские журналисты отметили, что представители "Ньюкасла" несколько раз посетили матчи "Жироны". Согласно версии прессы, они наблюдали именно за Виктором Цыганковым. 

"Жирона" готова расстаться с полузащитником, если получит выгодное предложение по его трансферу. Каталонскому клубу нужны деньги, чтобы сохранить большую часть состава и усилить команду перед дебютом в Лиге чемпионов. Перед "Жироной" стоит цель квалифицироваться в этот турнир по итогам сезона. 

Трансфер Виктора Цыганкова поможет каталонцам сохранить еще на сезон Артема Довбика. У "Жироны" есть предложения по форварду, но каталонский клуб пока не хочет продавать результативного игрока. 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

"Челси" готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство.

спорт
футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Футбол трансферы
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме