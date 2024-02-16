Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в Жироне

Виктор Цыганков во время разминки. Фото: instagram.com/gironafc/

Испанская "Жирона" готовится к изменениям в составе, которые произойдут в конце текущего сезона. Несколько футболистов уйдут из команды Мичела Санчеса.

Одним из них может стать украинец Виктор Цыганков, сообщает Diario AS.

Несмотря на поражение в матче с мадридским "Реалом" на прошлых выходных, "Жирона" остается одной из лучших команд турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Европейские гранды сохраняют интерес к футболистам каталонской команды.

Алейш Гарсия может продолжить карьеру в "Барселоне". Ян Коуту и Савио интересуют "Манчестер Сити". У Виктора Цыганкова тоже есть варианты для продолжения карьеры.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Какой клуб хочет подписать Цыганкова

Информация об интересе к украинцу со стороны "Барселоны" и "Баварии" не подтвердилась. Однако испанские журналисты отметили, что представители "Ньюкасла" несколько раз посетили матчи "Жироны". Согласно версии прессы, они наблюдали именно за Виктором Цыганковым.

"Жирона" готова расстаться с полузащитником, если получит выгодное предложение по его трансферу. Каталонскому клубу нужны деньги, чтобы сохранить большую часть состава и усилить команду перед дебютом в Лиге чемпионов. Перед "Жироной" стоит цель квалифицироваться в этот турнир по итогам сезона.

Трансфер Виктора Цыганкова поможет каталонцам сохранить еще на сезон Артема Довбика. У "Жироны" есть предложения по форварду, но каталонский клуб пока не хочет продавать результативного игрока.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд.

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