Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma arrow

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

15 февраля 2024 17:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вероятно, сборная Украины по футболу сменит технического спонсора. Пока команду одевает испанский бренд Joma.

На решение об изменении нового технического спонсора указывает поездка президента УАФ Андрея Шевченко к одному из известнейших производителей экипировки. О поездке функционер сообщил в Instagram.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в Adidas. Фото: instagram.com/stories/andriyshevchenk

Сборная Украины получит нового технического спонсора

Шевченко в соцсетях опубликовал фото визита к немецкому гиганту Adidas

Встреча прошла 14 февраля и на ней президент УАФ встретился с генеральным директором Adidas в Мюнхене.

Отметим, что с прошлым техническим спонсором у УАФ были проблемы, поскольку российские команды играли в их экипировке. В Joma все обвинения опровергали.

Немецкая компания Adidas уже была техническим спонсором сборной Украины. Именно в их экипировке команда играла на домашнем Евро-2012.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд.

Лука Модрич летом уйдет из "Реала" — хорват уже выбрал новый клуб.

Футболисты "Днепра-1" отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов.

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании.

Болельщики смогут увидеть матч Лиги Европы "Шахтер" — "Марсель" онлайн в прямой трансляции.

футбол
Сборная Украины по футболу
УАФ
Андрей Шевченко
Adidas
футбольная форма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме