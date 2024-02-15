У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma
Вероятно, сборная Украины по футболу сменит технического спонсора. Пока команду одевает испанский бренд Joma.
На решение об изменении нового технического спонсора указывает поездка президента УАФ Андрея Шевченко к одному из известнейших производителей экипировки. О поездке функционер сообщил в Instagram.
Сборная Украины получит нового технического спонсора
Шевченко в соцсетях опубликовал фото визита к немецкому гиганту Adidas
Встреча прошла 14 февраля и на ней президент УАФ встретился с генеральным директором Adidas в Мюнхене.
Отметим, что с прошлым техническим спонсором у УАФ были проблемы, поскольку российские команды играли в их экипировке. В Joma все обвинения опровергали.
Немецкая компания Adidas уже была техническим спонсором сборной Украины. Именно в их экипировке команда играла на домашнем Евро-2012.
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