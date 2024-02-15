У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Вероятно, сборная Украины по футболу сменит технического спонсора. Пока команду одевает испанский бренд Joma.

На решение об изменении нового технического спонсора указывает поездка президента УАФ Андрея Шевченко к одному из известнейших производителей экипировки. О поездке функционер сообщил в Instagram.

Андрей Шевченко в Adidas. Фото: instagram.com/stories/andriyshevchenk

Сборная Украины получит нового технического спонсора

Шевченко в соцсетях опубликовал фото визита к немецкому гиганту Adidas

Встреча прошла 14 февраля и на ней президент УАФ встретился с генеральным директором Adidas в Мюнхене.

Отметим, что с прошлым техническим спонсором у УАФ были проблемы, поскольку российские команды играли в их экипировке. В Joma все обвинения опровергали.

Немецкая компания Adidas уже была техническим спонсором сборной Украины. Именно в их экипировке команда играла на домашнем Евро-2012.

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