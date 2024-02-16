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Барселона выбрала нового тренера — идут переговоры

16 февраля 2024 09:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона выбрала нового тренера — идут переговоры
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент и спортивный директор каталонской "Барселоны" хотят как можно быстрее представить нового главного тренера команды. Он приступит к работе с "сине-гранатовыми" летом этого года. 

Хави Эрнандес будет руководить игрой команды только до конца сезона, напоминает Sport

В "Барселоне" решили последовать совету бывшего тренера команды Хосепа Гвардиолы, который рекомендовал каталонцам экс-наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист тренирует английский "Брайтон". 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби с болельщиками "Брайтона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Переговоры с Де Дзерби 

Контракт 44-летнего итальянского тренера с английским "Брайтоном" действует до лета 2026 года. "Барселоне" придется заплатить "чайкам" отступные за перспективного наставника. Однако каталонский клуб готов пойти на этот шаг, поскольку уверен в молодом специалисте. 

Хави Эрнандес объявил о том, что уйдет из клуба летом после окончания сезона. Однако его увольнение может состояться даже раньше, если "Барселона" не пройдет итальянский "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов. В таком случае "сине-гранатовых" может на несколько месяцев возглавить наставник "Барселоны Б" Рафаэль Маркес. 

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

"Челси" готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство.

спорт
футбол
Роберто Де Дзерби
Барселона
тренер

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