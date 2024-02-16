Барселона выбрала нового тренера — идут переговоры

Роберт Левандовский празднует гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Президент и спортивный директор каталонской "Барселоны" хотят как можно быстрее представить нового главного тренера команды. Он приступит к работе с "сине-гранатовыми" летом этого года.

Хави Эрнандес будет руководить игрой команды только до конца сезона, напоминает Sport.

В "Барселоне" решили последовать совету бывшего тренера команды Хосепа Гвардиолы, который рекомендовал каталонцам экс-наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист тренирует английский "Брайтон".

Роберто Де Дзерби с болельщиками "Брайтона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Переговоры с Де Дзерби

Контракт 44-летнего итальянского тренера с английским "Брайтоном" действует до лета 2026 года. "Барселоне" придется заплатить "чайкам" отступные за перспективного наставника. Однако каталонский клуб готов пойти на этот шаг, поскольку уверен в молодом специалисте.

Хави Эрнандес объявил о том, что уйдет из клуба летом после окончания сезона. Однако его увольнение может состояться даже раньше, если "Барселона" не пройдет итальянский "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов. В таком случае "сине-гранатовых" может на несколько месяцев возглавить наставник "Барселоны Б" Рафаэль Маркес.

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