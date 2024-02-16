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Барселона обрала нового тренера — тривають переговори

16 лютого 2024 09:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона обрала нового тренера — тривають переговори
Роберт Левандовський святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент і спортивний директор каталонської "Барселони" хочуть якнайшвидше представити нового головного тренера команди. Він розпочне роботу з "синьо-гранатовими" влітку цього року.

Хаві Ернандес керуватиме грою команди лише до кінця сезону, нагадує Sport.

У "Барселоні" вирішили наслідувати пораду колишнього тренера команди Хосепа Гвардіоли, який рекомендував каталонцям екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець тренує англійський "Брайтон".

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі із уболівальниками "Брайтона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Переговори з Де Дзербі

Контракт 44-річного італійського тренера з англійським "Брайтоном" діє до літа 2026 року. "Барселоні" доведеться заплатити "чайкам" відступні за перспективного наставника. Проте каталонський клуб готовий піти на цей крок, оскільки впевнений у молодому спеціалісту.

Хаві Ернандес оголосив про те, що піде з клубу влітку після закінчення сезону. Однак його звільнення може відбутися навіть раніше, якщо "Барселона" не пройде італійський "Наполі" до 1/8 Ліги чемпіонів. У такому разі "синьо-гранатових" може на кілька місяців очолити наставник "Барселони Б" Рафаель Маркес.

Нагадаємо, вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

"Челсі" готує посилення, яке поверне клубу чемпіонство.

спорт
футбол
Роберто Де Дзербі
Барселона
тренер

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