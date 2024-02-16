Барселона обрала нового тренера — тривають переговори

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Президент і спортивний директор каталонської "Барселони" хочуть якнайшвидше представити нового головного тренера команди. Він розпочне роботу з "синьо-гранатовими" влітку цього року.

Хаві Ернандес керуватиме грою команди лише до кінця сезону, нагадує Sport.

У "Барселоні" вирішили наслідувати пораду колишнього тренера команди Хосепа Гвардіоли, який рекомендував каталонцям екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець тренує англійський "Брайтон".

Роберто Де Дзербі із уболівальниками "Брайтона". Фото: REUTERS/Chris Radburn

Переговори з Де Дзербі

Контракт 44-річного італійського тренера з англійським "Брайтоном" діє до літа 2026 року. "Барселоні" доведеться заплатити "чайкам" відступні за перспективного наставника. Проте каталонський клуб готовий піти на цей крок, оскільки впевнений у молодому спеціалісту.

Хаві Ернандес оголосив про те, що піде з клубу влітку після закінчення сезону. Однак його звільнення може відбутися навіть раніше, якщо "Барселона" не пройде італійський "Наполі" до 1/8 Ліги чемпіонів. У такому разі "синьо-гранатових" може на кілька місяців очолити наставник "Барселони Б" Рафаель Маркес.

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