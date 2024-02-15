У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma
Ймовірно, збірна України з футболу змінить технічного спонсора. Наразі команду одягає іспанська Joma.
На рішення щодо зміни нового технічного спонсора вказує поїздка президента УАФ Андрія Шевченка до одного з найвідоміших виробників екіпірування. Про поїздку функціонер повідомив в Instagram.
Збірна України отримає нового технічного спонсора
Шевченко в соцмережах опублікував фото з візиту до німецького гіганта Adidas
Зустріч відбулася 14 лютого й на ній президент УАФ зустрівся з генеральним директором Adidas у Мюнхені.
Зазначимо, що з минулим технічним спонсором в УАФ були проблеми, оскільки російські команди грали у їх екіпіруванні. В Joma всі звинувачення спростовували.
Німецька компанія Adidas вже була технічним спонсором збірної України. Саме в їх екіпіруванні команда грала на домашньому Євро-2012.
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