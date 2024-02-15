У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Ймовірно, збірна України з футболу змінить технічного спонсора. Наразі команду одягає іспанська Joma.

На рішення щодо зміни нового технічного спонсора вказує поїздка президента УАФ Андрія Шевченка до одного з найвідоміших виробників екіпірування. Про поїздку функціонер повідомив в Instagram.

Андрей Шевченко в Adidas. Фото: instagram.com/stories/andriyshevchenk

Збірна України отримає нового технічного спонсора

Шевченко в соцмережах опублікував фото з візиту до німецького гіганта Adidas

Зустріч відбулася 14 лютого й на ній президент УАФ зустрівся з генеральним директором Adidas у Мюнхені.

Зазначимо, що з минулим технічним спонсором в УАФ були проблеми, оскільки російські команди грали у їх екіпіруванні. В Joma всі звинувачення спростовували.

Німецька компанія Adidas вже була технічним спонсором збірної України. Саме в їх екіпіруванні команда грала на домашньому Євро-2012.

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