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У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

15 лютого 2024 17:03
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Агабекян Карен
редактор
У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, збірна України з футболу змінить технічного спонсора. Наразі команду одягає іспанська Joma.

На рішення щодо зміни нового технічного спонсора вказує поїздка президента УАФ Андрія Шевченка до одного з найвідоміших виробників екіпірування. Про поїздку функціонер повідомив в Instagram.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в Adidas. Фото: instagram.com/stories/andriyshevchenk

Збірна України отримає нового технічного спонсора

Шевченко в соцмережах опублікував фото з візиту до німецького гіганта Adidas

Зустріч відбулася 14 лютого й на ній президент УАФ зустрівся з генеральним директором Adidas у Мюнхені.

Зазначимо, що з минулим технічним спонсором в УАФ були проблеми, оскільки російські команди грали у їх екіпіруванні. В Joma всі звинувачення спростовували.

Німецька компанія Adidas вже була технічним спонсором збірної України. Саме в їх екіпіруванні команда грала на домашньому Євро-2012.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Футболісти "Дніпра-1" відмовилися повертатися в Україну через ракетні обстріли. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

футбол
Збірна України з футболу
УАФ
Андрій Шевченко
Adidas
футбольна форма

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