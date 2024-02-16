Реал приготував Луніну нову роль у команді
Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі", проте його майбутнє не виглядає безхмарним. Голкіперу збірної України доведеться у кожному матчі демонструвати гру екстраординарного рівня.
Президент "Реала" Флорентіно Перес задоволений прогресом воротаря, повідомляє Marca.
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін залишиться в іспанському клубі. Найближчим часом він підпише з "бланкос" новий контракт на покращених умовах. Однак це не гарантує 25-річному футболісту стабільне місце в основному складі.
Що "Реал" приготував для Луніна
Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті не має наміру робити Андрія Луніна стабільним гравцем основи іспанської команди. Коли Тібо Куртуа повернеться в дію, два воротарі "Реала" конкуруватимуть за право грати в кожному матчі.
Єдине, з чим Андрій Лунін справився, це з боротьбою за місце в основі "Реала" з Кепою Аррісабалагою. Останніми місяцями українець став кумиром трибун "Сантьяго Бернабеу". Воротар зіграв 17 матчів за "королівський клуб" і пропустив лише 13 м'ячів.
Президент "Реала" Перес цінує гру Луніна, але тренер команди Анчелотті прагне тримати Андрія у тонусі. Саме тому італійський наставник не оголошує українця гравцем основи.
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