Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал приготував Луніну нову роль у команді arrow

Реал приготував Луніну нову роль у команді

16 лютого 2024 13:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал приготував Луніну нову роль у команді
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі", проте його майбутнє не виглядає безхмарним. Голкіперу збірної України доведеться у кожному матчі демонструвати гру екстраординарного рівня.

Президент "Реала" Флорентіно Перес задоволений прогресом воротаря, повідомляє Marca.

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін залишиться в іспанському клубі. Найближчим часом він підпише з "бланкос" новий контракт на покращених умовах. Однак це не гарантує 25-річному футболісту стабільне місце в основному складі.

Андрій Лунін
Андрій Лунін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" приготував для Луніна

Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті не має наміру робити Андрія Луніна стабільним гравцем основи іспанської команди. Коли Тібо Куртуа повернеться в дію, два воротарі "Реала" конкуруватимуть за право грати в кожному матчі.

Андрій Лунін
Реакція на гру Андрія Луніна. Фото: instagram.com/realmadrid/

Єдине, з чим Андрій Лунін справився, це з боротьбою за місце в основі "Реала" з Кепою Аррісабалагою. Останніми місяцями українець став кумиром трибун "Сантьяго Бернабеу". Воротар зіграв 17 матчів за "королівський клуб" і пропустив лише 13 м'ячів.

Президент "Реала" Перес цінує гру Луніна, але тренер команди Анчелотті прагне тримати Андрія у тонусі. Саме тому італійський наставник не оголошує українця гравцем основи.

Нагадаємо, вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

Каталонська "Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

Тренер Мирон Маркевич прокоментував скандал у матчі "Шахтаря" та "Марселя".

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі