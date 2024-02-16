Реал приготував Луніну нову роль у команді

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі", проте його майбутнє не виглядає безхмарним. Голкіперу збірної України доведеться у кожному матчі демонструвати гру екстраординарного рівня.

Президент "Реала" Флорентіно Перес задоволений прогресом воротаря, повідомляє Marca.

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін залишиться в іспанському клубі. Найближчим часом він підпише з "бланкос" новий контракт на покращених умовах. Однак це не гарантує 25-річному футболісту стабільне місце в основному складі.

Андрій Лунін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" приготував для Луніна

Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті не має наміру робити Андрія Луніна стабільним гравцем основи іспанської команди. Коли Тібо Куртуа повернеться в дію, два воротарі "Реала" конкуруватимуть за право грати в кожному матчі.

Реакція на гру Андрія Луніна. Фото: instagram.com/realmadrid/

Єдине, з чим Андрій Лунін справився, це з боротьбою за місце в основі "Реала" з Кепою Аррісабалагою. Останніми місяцями українець став кумиром трибун "Сантьяго Бернабеу". Воротар зіграв 17 матчів за "королівський клуб" і пропустив лише 13 м'ячів.

Президент "Реала" Перес цінує гру Луніна, але тренер команди Анчелотті прагне тримати Андрія у тонусі. Саме тому італійський наставник не оголошує українця гравцем основи.

Нагадаємо, вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

Каталонська "Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії.

Тренер Мирон Маркевич прокоментував скандал у матчі "Шахтаря" та "Марселя".