Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: Reuters/John Sibley

Олександр Зінченко може виїхати з англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) наприкінці цього сезону. Захисник збірної України опинився у сфері інтересів двох відомих клубів.

"Арсенал" готовий продати футболіста у разі вигідної пропозиції, повідомляє Daily Mail.

Український захисник Олександр Зінченко відновлюється від чергової травми, але це ушкодження не вплинуло на інтерес до 27-річного футболіста з боку інших клубів. Влітку 2024 року гравець може змінити не лише команду, а й чемпіонат.

Олександр Зінченко у матчі проти "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Трансфер Зінченка з "Арсенала"

Контракт футболіста з "канонірами" діє до літа 2026 року. Не виключено, що Олександр Зінченко піде з лондонського клубу вже за шість місяців. Він, як і раніше, є лідером роздягальні "Арсенала", але часті травми та майбутня трансферна кампанія "канонірів" стали тими причинами, через які клуб готовий продати футболіста.

Сам Зінченко не хоче виступати за іншу англійську команду, він готовий переїхати лише до зарубіжного чемпіонату. У послугах Олександра зацікавлена дортмундська "Боруссія", якій потрібний універсальний футболіст, здатний зіграти на лівому фланзі. Конкуренцію "джмелям" може становити "Баварія". Мюнхенці продадуть влітку Альфонсо Девіса, який цікавиться мадридським "Реалом". Зінченко може стати альтернативою канадцю.

У сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив дві результативні передачі.

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